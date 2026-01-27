Ye (Kanye West) se disculpa con personas a las que haya ofendido previo a sus conciertos en la Monumental Plaza de Toros “La México”

Mucho se ha hablado sobre las próximas dos presentaciones de Ye (Kanye West) en la Plaza de Toros “La Monumental” de la CDMX , donde tras más de 17 años estará cantando para un público mexicano, el cuál no puede esperar más para ver en vivo a “El Patrón”.

En estas casi dos décadas desde su último concierto en México, Kanye West ha dado un gran cambio a su vida, se ha vuelto uno de los raperos, productores, creativos y artistas más polémicos de todos los tiempos y justamente por ello recientemente se ha disculpado.

¿Cómo fue la disculpa de Kanye West?

El rapero publicó una carta en el medio Wall Street Journal, donde dejó en claro algunos aspectos sobre las polémicas declaraciones que ha emitido en el pasado, así como demás publicaciones en sus redes sociales, donde Ye abordó temas de salud mental a causa de un accidente automovilístico que sufrió hace años.

“Hace veinticinco años, tuve un accidente automovilístico que me rompió la mandíbula y causó lesiones en el lóbulo frontal derecho de mi cerebro. En ese momento, la atención se centró en el daño visible: la fractura, la hinchazón y el trauma físico inmediato. La herida más profunda, la que está dentro de mi cráneo, pasó desapercibida”.

A todo esto, explicó su diagnóstico pasado de bipolaridad tipo 1 en 2023, señalando que debido a que no se realizaron los exámenes neurológicos necesarios, el artista no se dio cuenta sobre la lesión del lóbulo frontal, destacando que con el paso de los años este accidente causó graves daños en su salud mental.

“El trastorno bipolar viene con su propio sistema de defensa. Negación. Cuando eres maníaco, no crees que estás enfermo. Crees que todos los demás están exagerando. Sientes que estás viendo el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo”.

Dentro de esta misma carta se disculpó por sus actitudes del pasado, comentarios y declaraciones que incitaban al odio sobre algunas minorías, dejando en claro la importancia de la salud mental.

¿Ye aseguro que los episodios del trastorno bipolar lo influenciaron a actuar así en los últimos años?

En 2025 Ye lanzó su polémica canción "Heil Hitler", misma que fue prohibida en las principales plataformas de streaming, por lo que varios meses después señaló que había tenido un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo” y se disculpó por sus acciones.

Esta no es la primera vez que Kanye se disculpa respecto a sus actos, por lo que de cara a una nueva etapa musical y con una presumible nueva rutina de vida que lo ha acercado a su familia, se espera que el artista esta vez esté más cerca de su circulo cercano para afrontar los problemas del día a día.

¿Qué se espera de los conciertos de Kanye West en México?

Este viernes 30 y sábado 31 de enero Ye estará ofreciendo dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México en lo que se espera que sea un show sin precedentes, pues aún con la incertidumbre sobre una presunta cancelación, fans creen que estas fechas podrán marcar un punto de inflexión en la carrera de West.

Con dos conciertos prácticamente agotados, el público mexicano espera noches inolvidables, donde incluso se ha rumorado sobre la presencia de Peso Pluma, Fuerza Regida e incluso Travis Scott.

