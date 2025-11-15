OFICIAL: Primer concierto de Kanye West en Latinoamérica ha sido CANCELADO

Se ha confirmado que el primer concierto de Ye (Kanye West) en Latinoamérica ha sido cancelado e incluso, se avisó que si el ropero y productor decide continuar con el evento y se presenta en vivo será arrestado, pues está vetado de São Paulo, Brasil.

Ye tiene programado un concierto como parte de su gira en Brasil, pero el alcalde de São Paulo y autoridades locales han cancelado su fecha del próximo sábado 29 de noviembre en el Autódromo de Interlagos debido a su supuesta apología al naz!smo, la cuál ha tenido bastantes repercusiones en su carrera luego de sus polémicas declaraciones.

¿Qué pasará con el concierto de Ye (Kanye West)?

Recientemente el alcalde Ricardo Nunes precisó que de ninguna manera el recinto municipal dejará que alguien incite a ideologías extremistas por lo que aseguró que no permitirán que “toque o cante una sola palabra”.

Además de fijar esta postura, detalló que tomarán las medidas necesarias para impedir que artistas que promuevan estos discursos que incitan al odio se presenten en la ciudad.

En paralelo, autoridades locales lanzaron una advertencia a Ye, quien podría enfrentar prisión si interpreta su tema que hace apología a las ideas de “el señor del bigotito”, el cuál lanzó hace poco e inmediatamente fue retirado de plataformas digitales, pues se le podrían atribuir cargos penales.

¿Kanye West podrá cantar en México?

De momento no hay indicios que señalen que Ye (Kanye West) cancele su presentación en México, aunque fanáticos han comenzado con presuntas especulaciones sobre si podría afectar o no sus dos próximos conciertos, siendo que el rapero se presentará en la Monumental Plaza de Toros “La México” el próximo año.

Como era de esperarse, el regreso de Kanye a México tras 17 años de ausencia generó mucho “hype” dentro de su público mexicano logrando un sold out en menos de 24 horas aún cuando las entradas más baratas tenían un costo de $2,852 y las más caras $24,800 pesos, sin contar los cargos por servicio.

