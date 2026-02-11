Midnight Generation llegan a la CDMX: Todo lo que debes saber sobre este concierto IMPERDIBLE

Este fin de semana, una de las bandas mexicanas que han sido un boom dentro de la escena local e internacional, Midnight Generation, estará presentándose en la Ciudad de México en lo que será una noche llena de funk y baile que no te puedes perder.

Tras su exitosa gira ‘Tender Love World Tour’, la banda chihuahuense ofrecerá un concierto más en el Pepsi Center de la Ciudad de México que será muy especial, pues retrata a la perfección el ascenso que en los últimos años han conseguido con su sonido tan único, mismo que los ha puesto en la mira global.

¿Cuándo es el concierto de The Midnight Generation en CDMX?

La banda ofrecerá una de sus únicas presentaciones en México el sábado 14 de febrero, donde harán cantar y bailar a todo el Pepsi Center, lo que además hace un plan especial para todos los enamorados fanáticos de la banda y de mezcla de funk-pop que le ha dado la vuelta al mundo.

Dentro de este concierto especial no podrán faltar canciones como “Trouble”, “Don’t Wait Up”, “Young Girl”, “Forever” o “Calling You”, mismas que los han llevado a pisar grandes escenarios de todo el mundo como lo son Governors Ball de Nueva York, BottleRock Napa Valley, Rock in Rio de Río de Janeiro, Mad Cool de Madrid, Main Square de Francia, Electric Forest de Michigan y Bonnaroo Festival Tennessee, presentaciones que en los últimos años los han posicionado como uno de los proyectos mexicanos más frescos de la actualidad.

¿Es Midnight Generation una de las bandas mexicanas más grandes de la actualidad?

Aunque pareciera que su ascenso ha sido instantáneo, esto ha sido el trabajo de más de 10 años, mismo que les ha ayudado a definir un estilo y sonido muy característicos, mismo que se complementa a la perfección con su gran ejecución tan en vivo como en el estudio, entregando grandes discos y actos en vivo.

Su crecimiento como banda les ha permitido expandir su propuesta sonora llegando a fusionar sintetizadores funk, grooves en el bajo, rasgueos impecables y percusiones que te harán bailar sí o sí, además de una voz y letras que cada vez conectan a más personas.

Con influencias de artistas como Chic, Prince, Electric Light Orchestra y Barry White, Midnight Generation a día de hoy ha evolucionado como una de las bandas con mayor propuesta, apoyados por su identidad sonora como visual.

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Midnight Generation?

Para buenas noticias, aún quedan disponibles las últimas entradas de este concierto imperdible, por lo que si aún no has adquirido tus boletos, estas a tiempo, mismos que tienen los siguientes precios:

