More Juice Fest: El evento de rap y hip-hop que llega a CDMX con un GRAN cartel

Este lunes se anunció la primera edición de uno de los festivales de música más frescos de la Ciudad de México, pues ha nacido el More Juice Fest, el cuál estará trayendo lo más destacado de la escena rap y hip hop de los últimos años con artistas que más de una vez han sonado en tus playlist y te han hecho cantar y bailar.

La presencia de la escena urbana ha tenido un gran “boom” en la CDMX en los últimos años y como parte de ello será este evento que hará vibrar el Pepsi Center en lo que seguramente será una noche para la historia de la música en México, donde grandes pioneros estarán soltando sus mejores barras.

¿Quiénes estarán en el primer cartel del More Juice Fest?

Para sorpresa de muchos, este festival se ha dejado caer con todo y en esta primera edición podremos disfrutar en el mismo escenario a Tino el Pingüino, Simpson Ahuevo, Robot 95, Los Muchachos y a Go Golden Junk, quienes son algunos de los artistas que han refrescado la escena en los últimos años y que han sonado por todo el continente.

Si hay algo que debemos destacar de esta primera edición es que More Juice Fest ha apostado en grande por la escena, juntando a algunos de los exponentes más versátiles, innovadores y creativos de la escena urbana mexicana, llevando el género a una esfera con mayor visibilidad, siendo que esta iniciativa había nacido originalmente como un sello de música, quien trasciende formatos y da el paso al siguiente nivel.

¿Cuándo es el el More Juice Fest y qué precio tienen sus entradas?

Este festival estará celebrándose en la Ciudad de México el próximo 26 de julio, en un día que probablemente será épico, por ello debes de estar atento a la preventa que será este jueves 26 de febrero y de la venta general que será el viernes 27 de febrero a través de la plataforma de TicketMaster.