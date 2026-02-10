Preventa para los conciertos de de ZAYN en México y posibles precios, todo lo que debes saber sobre el THE KONNAKOL TOUR

Hace unos días que se anunció el regreso de ZAYN a México como parte de su nueva gira ‘THE KONNAKOL TOUR’ con la que estará promocionando su próximo álbum de estudio y no pudimos con la emoción, pues es uno de los artistas que más hemos esperado en los últimos años.

Como parte de esta gira, el ex Directioner estará presentándose en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que las expectativas de su regreso son muy altas luego de que la última vez que se iba a presentar tierras aztecas cancelara su show debido a problemas de salud.

¿Cuándo son los conciertos de ZAYN en México?

A través de sus redes sociales, al artista confirmó todas las fechas de este próximo tour con el que de momento tendrá únicamente tres conciertos en México siendo los siguientes:



Estadio Borregos, Monterrey - 14 de junio

Arena VGF, Guadalajara - 17 de junio

Estadio GNP, Ciudad de México - 20 de junio

Si bien, ZAYN podría tener más fechas en nuestro país, todo dependería de la respuesta del público y la demanda por las entradas, pues es importante considerar que será su primera gira de estadios.

¡ZAYN traerá The Konnakol Tour a México en junio! 🖤🌪️ Regístrate para más información: https://t.co/HpgfxNudzw#PreventaBanamex: 12 de febrero.

Venta general a partir del 13 de febrero. pic.twitter.com/G1fYYW0aov — Ocesa Total (@ocesa_total) February 5, 2026

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de ZAYN en México?

Hace unos días se informó que la preventa global del ‘THE KONNAKOL TOUR’ iniciará este martes 10 de febrero en punto de las 12:00 pm, donde deberás registrarte para intentar conseguir boletos VIP y además tendrás un acceso prioritario a las entradas como parte de una venta para fans.

Por otro lado, se ha confirmado que habrá más tipos de preventas y ventas generales, mismas que quedarían con los siguientes días y horarios:



VIP Key Presale: 10 de febrero 12:00 pm

Venta Beyond: 11 de febrero 9:00 am

Preventa LineUp: 11 de febrero 3:00 pm

Preventa Banamex: 12 de febrero 2:00 pm

Venta General: 13 de febrero 2:00 pm

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de ZAYN Malik?

De acuerdo con la plataforma de TicketMaster, hemos podido ver los primeros costos de los boletos, mismos que van desde los $840 hasta los $8,880 (sin contar los cargos por servicio), de donde se destacan las experiencias VIP de este evento que ningún fan se querrá perder tras varios años de espera.

Se espera que los boletos VIP tengan un precio de $3,880 pesos más aparate las amenidades que desees adquirir con el tipo de entrada, mismas que podrían ir subiendo dependiendo de la experiencia que sea de tu elección desde el Ultimate VIP Longe Experience o el Early Entry VIP Experience.

ZAYN llegará a tierras aztecas para promocionar su último álbum 'THE KONNAKOL', el cuál saldrá el próximo 17 de abril, aunque el viernes pasado estrenó su primer sencillo "Die for Me", por lo que poco a poco han comenzado los preparativos para el regreso musical este 2026.