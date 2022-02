FOTOS | Nigel lucha contra el cáncer desde El Diablo viste a la Moda.

Le salió un tumor en la lengua, pero era una masa grande que no podía operarse.

Le salió un tumor en la lengua, pero era una masa grande que no podía operarse.

Fue Kate quien lo alentaba a no decaer y le dijo que todo estaría bien y que su último deseo era estar a su lado.

Esta lucha no la detuvo, aunque Stanley sabía que debía apoyarla y darle todo su amor.

El actor Stanley Tucci, que interpretó a Nigel en El Diablo viste a la Moda, mantiene una ardua lucha contra esta enfermedad que le arrebató lo que más quería.

El confidente de Miranda Priestly (Meryl Streep) y una de las personas que más ayudó a Andrea Sachs (Anne Hathaway) en su transformación en El Diablo Viste a la Moda , así es, estamos hablando de Nigel, uno de los personajes más entrañables de esta película, pero quién iba a pensar que Stanley Tucci, en medio del rodaje de esta cinta y a partir de entonces, estaba teniendo una silenciosa batalla.

Y es que desde El Diablo Viste a la Moda, Stanley ha demostrado su fortaleza, que no se rinde a pesar de las adversidades, tal y como lo hiciera el propio Nigel cuando se enteró que a la mera hora no lo iban a ascender como él esperaba, noticia que le catyó como balde de agua fría, pero no lo detuvo.

Pues resulta que el entrañable Nigel había emprendido su lucha contra el cáncer, desde ese entonces, y por más positivo que se mostraba, la enfermedad no dejó de perseguirlo con el paso del tiempo.

Fue el cariño de su público y su familia, el motor por el que Nigel siguió adelante, aunque hace unos meses, Stanley contó una mala noticia en entrevista con la prensa. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

A pesar de todo, Stanley, de 61 años, encaró a la enfermedad de la mejor manera, de un modo ejemplar y lleno de proyectos, pues este 2022, sin duda, lo ha sorprendido de varias maneras, por lo que siguió en pie su brillo en los reflectores y aquí te vamos a contar todos los detalles.

