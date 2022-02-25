FOTOS | Nigel lucha contra el cáncer desde El Diablo viste a la Moda.

El confidente de Miranda Priestly (Meryl Streep) y una de las personas que más ayudó a Andrea Sachs (Anne Hathaway) en su transformación en El Diablo Viste a la Moda, así es, estamos hablando de Nigel, uno de los personajes más entrañables de esta película, pero quién iba a pensar que Stanley Tucci, en medio del rodaje de esta cinta y a partir de entonces, estaba teniendo una silenciosa batalla.

Y es que desde El Diablo Viste a la Moda, Stanley ha demostrado su fortaleza, que no se rinde a pesar de las adversidades, tal y como lo hiciera el propio Nigel cuando se enteró que a la mera hora no lo iban a ascender como él esperaba, noticia que le cayó como balde de agua fría, pero no lo detuvo.

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Pues resulta que el entrañable Nigel había emprendido su lucha contra el cáncer, desde ese entonces, y por más positivo que se mostraba, la enfermedad no dejó de perseguirlo con el paso del tiempo.

Fue el cariño de su público y su familia, el motor por el que Nigel siguió adelante, aunque hace unos meses, Stanley contó una mala noticia en entrevista con la prensa. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

A pesar de todo, Stanley, de 61 años, encaró a la enfermedad de la mejor manera, de un modo ejemplar y lleno de proyectos, pues este 2022, sin duda, lo ha sorprendido de varias maneras, por lo que siguió en pie su brillo en los reflectores y aquí te vamos a contar todos los detalles.

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¡Pero lo más importante: te invitamos a disfrutar de la impecable actuación de Stanley Tucci con el personaje de Nigel en ‘El Diablo viste a la Moda’, este sábado por la pantalla de Azteca 7!