Esto es lo que aprendimos de Miranda Priestly gracias a El diablo viste a la moda.

Las películas guardan mensajes ocultos que a veces no son tan fáciles de descubrir, tal es el caso del personaje de Miranda Priestly en 'El diablo viste a la moda' (interpretado por Meryl Streep) que dejó grandes enseñanzas.

Para entender lo anterior es preciso recordar el papel de Andy, interpretado por Anne Hathaway, mismo que refleja el sacrificio y la perseverancia de una mujer que quiere cumplir sus sueños, a pesar del infierno en la redacción de la revista Runaway.

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¿Cuáles son las lecciones de la relación entre Andy y Miranda Priestly?

La relación entre Andy y Miranda Priestly deja muchas lecciones; para empezar la ayudante de la jefa máxima de la revista es contratada sin saber de moda, a diferencia de todos los aspirantes que habían sido convocadas para la vacante.

Miranda hace la elección de su candidata pensando que es más fácil trabajar con alguien así que con una persona con experiencia.

Andy consigue ganarse la confianza de Miranda adelantándose a sus peticiones y sorprendiéndola con imposibles. Además, su estilo evoluciona hasta convertirse en una mujer espectacular vestida con grandes marcas.

El poner como prioridad su trabajo le cuesta su relación sentimental y su vida social, pero cuando está a punto de llegar a la cima del éxito, abandonar a la jefa para perseguir sus verdaderos sueños.

La mujer demuestra que para lograr sus metas debe esforzarse y trabajar diariamente en ellas, pues no llegan de manera mágica y que en ocasiones es necesario renunciar a ciertas cosas para conseguir otras.

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