TodosSomosBetty Arma tu TikTok y vuélvete famoso como Betty.

¿Te ha pasado que de repente sientes que estás en los mismos zapatos que el personaje de tu serie favorita y vives las mismas situaciones? Pues qué mejor ejemplo que el de nuestra Betty Pinzón, que así como ha cautivado cientos de corazones, la vida simplemente no la ha tratado como ella quiere y se merece.

Si hay veces que te has identificado con algunas situaciones que Betty ha vivido en Ecomoda o en la vida cotidiana, entonces te tenemos una noticia: #TodosSomosBetty.

A quién no le ha pasado que tiene un grupito de amistades en la ofi y siempre que hay un buen chismecito se reúnen para discutirlo, que también hay una persona como Patricia Fernández a la que simplemente no le caes nada bien, y qué decir de tus jefes o de aquellas ocasiones en las que dices: “Ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí”. (¡Sabes que sí!) 🤭

Si bajaste más de un dedo de todos los escenarios anteriores, también perteneces al porcentaje de personas que nos identificamos con Beatriz Aurora Pinzón Solano y #TodosSomosBetty.

Pero llegó tu momento de volverte famoso como ella, lo único que tienes que hacer para demostrar que #TodosSomosBetty es muy sencillo.

Graba un video donde muestres cómo te identificas con Betty Pinzón y compártelo con nosotros en la cuenta de Tiktok de Azteca 7 (@aztecasiete) con el hashtag #TodosSomosBetty y listo, tu video aparecerá en televisión.

Todos somos Betty y todos hemos pasado por algo similar, la historia es la misma, pero con diferente personaje, así que diviértete y muéstranos que en alguna ocasión has estado en sus zapatos.



¡Y lo más importante: no te pierdas Yo Soy Betty, La Fea de lunes a jueves, a partir de las 8:30 p. m. por Azteca 7!