No te quedes #Pajareando y participa en la dinámica de Angry Birds 2.

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Este 27 de febrero llega hasta la pantalla de Azteca 7 nuestro estreno Platinum de “Angry Birds 2” y para celebrarlo traemos para ti una divertida dinámica con la que podrás participar por uno de los cuatro increíbles regalos que tenemos para ti, siendo el primer lugar un PS5, así que presta mucha atención y no te quedes #Pajareando.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Lo único que debes de hacer es entrar a la cuenta de TikTok de Azteca 7 y usar los audios que encuentras con el hashtag #Pajareando y usarlos para crear tu propio video en TikTok con alguno de los audios de este estreno Platinum.

Recuerda usar el Hashtag #Pajareando y etiquetar a @AztecaSiete para que el día 27 de febrero puedas participar en una votación que encontrarás en nuestro sitio www.azteca7.tv y en la aplicación de TV Azteca En Vivo.

Los videos seleccionados para la dinámica aparecerán entre los cortes comerciales de nuestro estreno Platinum de Angry Birds 2 para invitar a todos a votar.

Los 4 videos que logren reunir más votos desde la plataforma de Azteca 7 (los Me Gusta de TikTok no serán tomados en cuenta sólo serán contabilizados los votos que sean registrados en nuestra aplicación de Azteca 7) serán elegidos como posibles ganadores de esta dinámica.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir la cuenta de TikTok de Azteca 7 @aztecasiete para que en caso de ser elegido como ganador, puedas ser contactado por el equipo de Tv Azteca Digital.

b) Los participantes deberán estar pendientes de la transmisión del estreno Platinum de “Angry Birds 2” este 27 de febrero por Azteca 7.

c) El 27 de febrero durante la transmisión del estreno Platinum aparecerán entre cada corte comercial, aquellos videos que se encuentran seleccionados para participar y al aparecer el código QR en pantalla todos los espectadores podrán escanearlo para llegar hasta en el enlace donde estará disponible la votación.

d) Los 4 videos que cuenten con más números de votos podrán ser elegidos como posibles ganadores de los premios descritos en la dinámica (los Me Gusta de TikTok no serán tomados en cuenta sólo serán contabilizados los votos que sean registrados en nuestra aplicación de Azteca 7).

e) Solo contarán como participaciones aquellas que se reciban durante el 27 de febrero durante la transmisión del estreno Platinum de “Angry Birds 2”.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 28 de febrero, TV Azteca Digital elegirá a cuatro ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Los elegidos como posibles ganadores deberán de responder en un lapso no mayor a 2 horas a partir de que reciben el mensaje de contacto de Azteca 7 en TikTok. Una vez completado el proceso, y a más tardar el día 3 de marzo, los ganadores serán serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

1er lugar: 1 Play Station 5 (825GB)

2do lugar: 1 Audífonos On Ear (Modelo WHCH510) Marca Sony + 1 Bocina (Modelo SRSXB13) Marca Sony.

3er lugar: 1 Audífonos On Ear (Modelo WHCH510) Marca Sony + 1 Bocina (Modelo SRSXB13) Marca Sony.

4to lugar: 1 Audífonos On Ear (Modelo WHCH510) Marca Sony + 1 Bocina (Modelo SRSXB13) Marca Sony.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

