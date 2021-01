Armageddon podría ser una realidad ¿Un asteroide acabará con la vida en la Tierra?

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta este fin de semana con Armageddon.

Armageddon (1998) tiene poco sustento científico y de ahí provienen las críticas negativas que ha acumulado el director Michael Bay respecto a esta cinta. Sin embargo, el argumento no está del todo mal, debido a que un asteroide podría impactar a la Tierra en 2068, lo que se descarta es que una bomba sea la que pueda destruirlo y salvar la vida en este planeta.

El asteroide se conoce como 99942 Apofis y se estudia su proximidad desde que se descubrió en 2004. En aquel tiempo se estudiaron las probabilidades de impactar en la Tierra y fueron calculadas por los astrónomos. Según la escala Turín, fue catalogado con el nivel 1, un sistema que permite medir las posibilidades de impacto de este tipo de cuerpos celestes.

Dos años más tarde esta teoría fue refutada porque el asteroide se encuentra a 42 millones de kilómetros del planeta Tierra, según las observaciones obtenidas con el telescopio de Arecibo en Puerto Rico. También se mantiene en monitoreo por su tendencia a cambiar de órbita, tal como un grupo de astrónomos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái lo expuso.

A pesar de lo alarmante que puede ser, la NASA ha elaborado un índice de impacto, donde el asteroide tiene una probabilidad mínima de destruir al planeta. Sin embargo, todo depende de su primer acercamiento en 2029 para ver si su rumbo aumenta o disminuye, ya que la gravitación de la Tierra podría modificar la órbita del mismo.

Si este asteroide confirma su impacto, ¿qué podría salvar a la Tierra de un evento como este? Armageddon tiene una teoría al respecto y tú puedes verla a través de la señal de Azteca 7.

Los productores de Armageddon persuadieron a la NASA para que el director Michael Bay y compañía pudieran filmar en la agencia espacial, la cual es normalmente restringida. Esto incluyó el laboratorio de flotabilidad neutral, una piscina de 65 millones de galones y 40 pies de profundidad que se usa para entrenar a los astronautas y hacer el efecto de la ingravidez. Además se usaron dos trajes espaciales de 10 millones de dólares. A la tripulación también se le permitió disparar en la histórica plataforma de lanzamiento que quedó fuera de servicio después del desastre del Apolo 1, y partes de la película se filmaron en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California.

Los lanzamientos del transbordador fueron filmados de verdad. A Disney a través de Touchstone Pictures, se le permitió colocar al menos 16 cámaras por todos lados. La principal estaba en la plataforma de lanzamiento y se sacudió con tanta fuerza, que todos los tornillos se salieron de la lente. Tuvo que ser devuelta a Panavision en una caja con todas las piezas recolectadas para volver a armarla.

Por si fuera poco, la NASA muestra esta película durante su programa de formación en gestión. Los nuevos gerentes tienen la tarea de tratar de detectar tantos errores como sea posible. Se han encontrado al menos 168, de esta forma se evalúa qué tanto han aprendido.