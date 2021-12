7 datos que seguramente no sabes de Ratatouille.

¡Oh París! Hogar del monumento más visitado del mundo, así es la Torre Eiffel, también es hogar del Museo del Louvre y de Notre Dame, y de nuestro pequeño amigo ratón Remy, un soñador y fan de la gastronomía.

Con la ayuda del joven Alfredo Lingüini, (que en realidad la ayuda es mutua) lograrán hacer grandes platillos y los más solicitados del famoso Restaurante Gusteau’s. Pero durante esta trama pasan varios datos curiosos que seguro no conoces.

¿Preparados? ¿listos? Bon appetit.

1.- En una cocina, las quemaduras no pueden faltar.

Una de las principales chefs del aclamado Restaurante Gusteau’s, es Colette, (la única mujer por cierto) tiene una quemadura de horno en el antebrazo, y los realizadores lo hicieron notar muy bien.

2.- La higiene ante todo.

Nuestro personaje principal Remy, cuando entra a la cocina por primera vez, salta a un lavabo lleno de agua con jabón, para no contaminar la comida, acto seguido notamos que camina en dos patas, en lugar de cuatro, para mantener limpias las que son sus manitas y así seguir cocinando. ¡Oh la lá!



3,. Las mordidas no se olvidan.

Vemos en una escena, que el joven chef Lingüini, tiene una mordida en la mano, donde Remy le dio un “pequeño saludo”, pero para las personas de animación este acto no se les olvidó, y esa marca siguió apareciendo en las demás escenas.

4.- Fan de Los Increíbles.

Hablando de Lingüini, este joven y algo distraído chef, se le ocurre esconder a Remy de los ojos de su jefe Skinner, dentro de su pantalón, dejando ver un poco su ropa interior, la cual tiene el logo de la película Los Increíbles.



5.- A mí no me gusta, ¡A mí me encanta!

Anton Ego, el crítico gastronómico menciona: “No me gusta la comida, me encanta. Si no me encanta, no la como”, lo curioso aquí es que desde su primera escena lo vemos serio, enojado, apático y al final de la película su cara es totalmente diferente, es feliz, la comida de Remy lo cambió para bien.

6.- Un visitante de otra película de Pixar.

Podemos ver que en una de las escenas, Remy es perseguido por un perro y su sombra luce muy idéntica a la de Dug, el perro que sale en la cinta Up. Una Aventura De Altura.

7.- Un éxito asegurado.

En el 2007 cuando se estrenó esta película, fue un éxito en taquilla, recibió muchas críticas positivas, y se llevó el Premio Óscar a la mejor película de animación. Y tres nominaciones más: Mejor guion original, Mejor edición de sonido y Mejor sonido.

No te puedes perder este domingo Ratatouille por nuestra señal de Azteca 7. Magnifique!