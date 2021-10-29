Encuentran a los personajes de Ratatouille de la vida real en TikTok.

Ratatouille se convirtió en una de las películas favoritas de los fanáticos y de la crítica especializada, ganando un Premio Oscar a la Mejor Película Animada en 2008.

El filme también es acreedor de un Globo de Oro a la Mejor Película Animada y un Premio BAFTA a Mejor Película de Animación.

El éxito de Ratatouille radica en la versatilidad de los personajes animados, mismos que se metieron en el corazón de millones de cinéfilos en todo el mundo.

La cinta dirigida por Brad Bird retrata la vida de la rata Remy que aprecia la buena comida y tiene un paladar exigente.

A más de 13 años de su estreno, los internautas descubrieron a los personajes de Ratatouille versión carne y hueso a través de TikTok.

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Así lucen los personajes de Ratatouille en la vida real

El usuario Joe Mele fue el encargado de hacer la recopilación de los personajes de Ratatouille de carne y hueso.

A través de un video de TikTok se pueden apreciar a Alfredo Linguini, Colette Tatou y al villano Anton Ego.

Se trata de tres personas que aunque no se dedican al mundo de la actuación, tienen gran popularidad por su intenso parecido con los personajes animados de Pixar.

Los personajes virales no dudaron en disfrazarse con trajes de chefs para cumplir el sueño de millones de fanáticos.

Por su parte, el misterioso hombre parecido a Ego, también se enfundó en un atuendo negro y gafas ovaladas para darle mayor dramatismo a su caracterización.

El video cuenta con 4.7 millones de corazones rojos, además de 37 mil comentarios por parte de los internautas atónitos por ver a sus personajes favoritos versión carne y hueso.

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