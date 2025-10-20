31 Minutos, la Película: Aquí puedes verla totalmente GRATIS desde casa

En las últimas semanas, el show de títeres y marionetas: 31 Minutos ha causado furor dentro de todos sus seguidores, pues además de su reciente Tiny Desk, el anuncio de su gira de conciertos por México donde presentarán “Radio Guaripolo”, recientemente también confirmaron su película navideña en streaming “Calurosa Navidad”.

Sin duda este año han logrado uno de los más activos de su trayectoria desde su estreno, donde han logrado trascender más allá de las generaciones, contenidos y multimedia, por lo que contaremos cómo ver 31 Minutos, la Película gratis.

¿Cómo ver 31 Minutos, La Película?

Esta película con una duración de poco más de 1 hora 20 minutos fue estrenada en el año 2008 hecha por la productora Aplaplac, y dirigida por sus mismos creadores, Álvaro Díaz y Pedro Peirano cuenta una aventura fuera del noticiero, centrada en el personaje de Juanín Juan Harry, y su amistad con Tulio Triviño, la cuál fue subida en julio del 2015 a YouTube pero había sido archivada.

En los últimos días ha vuelto a estar disponible en todo el mundo a través del canal de YouTube de 31 Minutos, en lo que fue un viaje en el tiempo lleno de nostalgia para muchos de sus seguidores.

Aquí te dejamos la película de 31 Minutos:

¿De qué trata 31 Minutos, La Película?

La multimillonaria llamada Cachirula tiene una obsesión en completar su colección de animales extraños y para ello encarga a Tío Pelado traer a Juanín Juan Harry hasta su temible isla.

Al mismo tiempo, durante el cumpleaños de Tulio Triviño, Juanín prepara una fiesta pero Cachirula hace que Juanín sea despedido y separado de sus amigos. Como es de suponer, es en ese momento que Tío Pelado convencerá a Juanín de ir a trabajar con él a su canal y rápidamente y lo rapta.

Cuando todo el equipo de 31 minutos se da cuenta de lo que sucede, inician un viaje lleno de risas y aventura, donde la amistad será lo más importante.