5 estacionamientos cerca del Estadio GNP si estás por ver a BTS en CDMX

Hoy es el día; después de años de espera, la fiebre por BTS en México por fin vivirá uno de sus momentos más importantes. No obstante, si acudieras a la gira de conciertos dentro del Estadio GNP, tienes que tomar en cuenta el estacionamiento.

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Alternativas de estacionamiento para la gira de conciertos de BTS en el Estadio GNP

El Estadio GNPEl Estadio GNP se encuentra en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; será el recinto que le dará la bienvenida a una de las boy bands más importantes del momento. No obstante, para quienes ya cuentan con una entrada y prefieren acudir al evento por automóvil, deben tomar en cuenta que la zona es complicada debido al tráfico y, por ende, el estacionamiento puede ser un dolor de cabeza.

Si no cuentas con estacionamiento pagado previamente por medio de aplicaciones móviles, puedes optar por algunas alternativas cercanas, que rentan los espacios de estacionamiento durante los días de evento dentro del recinto.

5 opciones de estacionamiento cerca del Estadio GNP

Estacionamiento preferente

Este estacionamiento se encuentra ubicado de manera estratégica cerca del Estadio Harp Helú, contando con acceso directo al inmueble. Esta opción, de acuerdo con asistentes previos, cuenta con una opción de pago mediante la plataforma de venta de boletos y pagos en efectivo en un rango de precios de entre 300 y 500 pesos.

Parking AVENA

Esta opción de estacionamiento se encuentra ubicada en Calle Avena 550, Granjas México. El recinto es privado y se encuentra en operación bajo reserva, por lo que se debe verificar previamente su disponibilidad y precios.

Estacionamiento Solidaridad Medina

Esta es otra opción de estacionamiento, la cual está ubicada a pocos metros de la puerta 15 del Palacio de los Deportes. Es importante tomar en cuenta la disponibilidad y el costo debido a la alta demanda para magnoeventos como la gira de conciertos de BTS.

Palacio de los Deportes

Esta es otra opción a tomar en cuenta, a la cual se ingresa por medio de las puertas 1 y 5, lo cual lo convierte en una alternativa bipolar por su cercanía mediante los puentes peatonales a Ciudad Deportiva.

Calles aledañas

Otra opción popular es buscar estacionamiento alrededor de las calles aledañas, espacios que vecinos suelen rentar durante la celebración de eventos. Las opciones pueden ser:

Calle Añil (Muy cerca de la Puerta 7 y del Foro Sol).

Calle Brea (En la zona oriente del recinto).

Avenida Río Churubusco (Existen diversas plazas y estacionamientos a lo largo de esta avenida).

Toma en cuenta que la gira de conciertos de BTSBTS es uno de los eventos más esperados en México, por lo que se especula que la disponibilidad de estacionamiento sea complicada.