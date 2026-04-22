ÚLTIMA HORA: Muere ícono del rock, miembro del Salón de la Fama y fundador del grupo Traffic

El mundo de la música está de luto luego de que se confirmara la muerte de Dave Mason, vocalista cofundador de la mítica banda Traffic y referente del rock psicodélico; el deceso del músico se dio el pasado 19 de abril de 2026, pero se confirmó días después; el artista falleció a los 79 años de edad tranquilamente en su hogar en Nevada.

Fue a través de un comunicado oficial donde el representante del músico confirmó el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll el cual decía: En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Dave Mason. El célebre compositor, músico, cantante y autor, falleció en paz en su casa en Gardnerville”.

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Así murió Dave Mason

De acuerdo con la cuenta oficial de Instagram, el artista habría ofrecido una velada con su círculo más cercano, la cual se describe como muy armoniosa antes de su fallecimiento; y tras dicha cena catalogada por sus seres queridos como maravillosa, su esposa Winifred, se sentó y tomó una siesta a lado de su perrita Star, fue aquí donde de acuerdo con su mujer, el intérprete dio su último suspiro en uno de sus sillones favoritos.

¿Quién era Dave Mason?

Dave Mason es un destacado influyente compositor y músico británico que es conocido por fundar la famosa banda de rock psicodélico Traffic a finales de los sesentas; durante su paso por la agrupación, aunque intermitente puesto que, tuvo algunas diferencias creativas con Steve Winwood, y con ello deja una emblemática huella en las páginas de la historia del rock.

Luego de su paso por esta banda, Mason se lanzó como solista y fue aquí donde llegó el éxito; especialmente gracias a su álbum de 1970, Alone Together, proyecto que es considerado como uno de los mejores del folk-rock; en los 70´s pudo tener canciones que llegaron a la cima en las listas de popularidad como: “We Just Disagree”.

De hecho, grabó varios temas con algunas guitarristas acústicas en el clásico All Along the Watchtower de Jimi Hendrix y además participó en sesiones a lado de George Harrison, Paul McCartney y The Rolling Stones.

