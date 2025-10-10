ÚLTIMA HORA: Muere una leyenda del rock de manera repentina

Este viernes amanecimos con la triste noticia de que John Lodge, una de las leyendas del rock progresivo falleció de manera “repentina e inesperada” a los 82 años, quien fuera el vocalista y bajista de la legendaria banda británica The Moody Blues.

La familia del músico confirmó el deceso a través de un comunicado, donde lo despidieron como un “querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano”, recordando lo más importante para él: “Su inquebrantable amor por su esposa, Kirsten, y su familia, seguido de su pasión por la música y su fe”.

¿Quién fue John Lodge, el bajista de The Moody Blues?

John Lodge es reconocido como uno de los mejores bajistas del mundo del rock, a quien ciertamente se le ha atribuido la fusión entre el rock progresivo y el rock sinfónico, siendo un músico revolucionario en la década de los 70’s.

Su elegancia y manera de componer, le bastaron para ser incluido al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a los demás miembros de The Moody Blues en el año 2018, donde se les reconoció el gran legado que han forjado por más de medio siglo.

Lodge se unió a The Moody Blues en el año de 1966 junto a Justin Hayward luego de la salida de Denny Laine y Clint Warwick, y con esta nueva alineación fue que la banda despegó y logró sus primeros éxitos y giras comerciales.

