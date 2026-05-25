¿A qué hora y dónde ver EN VIVO los AMAs 2026 hoy 25 de mayo con la participación de BTS?

La cuenta regresiva terminó y se cumple la fecha en la que se celebrarán los American Music Awards 2026, una de las premiaciones más importantes de la industria musical. Sin embargo, lo que realmente mantiene en alerta a ARMY es la esperada participación de BTS, pues el grupo surcoreano regresa a este escenario tras varios años alejados de este tipo de ceremonias.

Aunque todavía existe misterio sobre si el grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook realizará una presentación completa o solo una aparición especial, las redes sociales ya están encendiendo varias teorías y posibles canciones que podría preparar la banda de K-pop, pues recordemos que se encuentran de gira promocionando su nuevo álbum Arirang.

¿Dónde y a qué hora ver En Vivo los AMAs 2026?

La edición 2026 de los American Music Awards se llevará a cabo este lunes 25 de mayo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, por lo que en México la ceremonia podrá verse completamente en vivo a partir de las 18:00 hrs, tiempo centro del país.

La transmisión estará disponible a través de plataformas de streaming, además las redes sociales de AMAs compartirán algunos de los momentos más importantes de la alfombra roja, asistentes y momentos especiales de las presentaciones.

Entre los artistas confirmados para la gala se encuentran: BTS, Karol G, Twenty One Pilots, Maluma, Teddy Swims, The Pussycat Dolls etc.

Alert the group chat 🚨 @bts_bighit is making their way to the #AMAs and we’re celebrating with our fav mems 💜



Don't miss their special appearance LIVE 🔜 MONDAY, May 25 on @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/b162TtHyay — American Music Awards (@AMAs) May 21, 2026

¿Cuántas veces se ha presentado BTS en los AMAs?

Desde su debut en los American Music Awards en 2017, BTS se convirtió en uno de los grupos más importantes en la historia reciente de la ceremonia, su primera presentación ocurrió en “DNA” y su actuación marcó un momento histórico para el K-pop en Estados Unidos.

Posteriormente, el grupo regresó a los escenarios de los AMAs en distintas ediciones con éxitos como “Boy With Luv”, “Dynamite” y “Butter”, consolidando una fuerte conexión con el público internacional y logrando múltiples premios. Además, en 2021 hicieron historia al ganar la categoría de “Artista del Año”.