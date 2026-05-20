BTS regresará a los AMAs 2026 y ARMY ya espera una actuación histórica

Las fans están celebrando ya otro logro más de BTS, pues oficialmente los chicos volverán a los American Music Awards 2026. Así es, el grupo surcoreano regresará a la ceremonia de los AMAs después de completar su esperado comeback grupal con el álbum ARIRANG, y mientras continúan con su gira mundial, consolidando así su regreso como uno de los más importantes de la industria musical en 2026.

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¿Cuándo serán los AMAs 2026?

La ceremonia se realizará el próximo 25 de mayo de 2026 en Las Vegas. Este evento reunirá a algunos de los artistas más importantes del año y en México podrás ver la premiación a través de TNT y HBO Max.

BTS vuelve a los AMAs después de hacer historia

Resulta emocionante para el grupo y los fans del K-Pop porque BTS ya habían formado parte de su historia. Recordemos que en 2017 el grupo debutó en la ceremonia interpretando DNA. Esta presentación ayudó mucho a construir sus carreras a nivel mundial, pues el escenario de los AMAs impulsó al K-pop dentro de Estados Unidos. Luego de esto, pudieron presentarse con varias personalidades del país, hasta lograr ganar el premio al Artist of the Year en 2021. Esto los coronó como los primeros asiáticos en conseguir este título.

¿En qué categorías está nominado BTS?

Este año, BTS recibió tres nominaciones:



Artist of the Year (Artista del año)

Best Male K-pop Artist

Song of the Summer por SWIM

De las tres categorías, la más importante de todas es la de Artista del Año, la cual se disputará con grandes talentos de la música, entre ellos:



Taylor Swift

Lady Gaga

Bruno Mars

Harry Styles

Bad Bunny

¿Qué canciones podría interpretar BTS?

Aunque muchos ya quieren saber, no se ha revelado cuál será el setlist oficial del evento, pero muchos creen que la agrupación interpretará canciones de su nuevo álbum: ARIRANG. Esto porque el disco marcó el regreso oficial del grupo tras el servicio militar. Algunos fans especulan que podrían interpretar:

