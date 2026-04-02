Anne Hathaway lanza nueva canción y sorprende con su faceta musical

Anne Hathaway no deja de sorprendernos; recientemente lanzó la canción “My Mouth is Lonely for You”, primer adelanto musical de la que será su próxima película titulada Mother Mary. La pieza ya está generando conversación entre fans. El sencillo se presentó junto a un videoclip de poco más de un minuto donde la actriz muestra su faceta como cantante, confirmando que su papel en esta producción no solo será actoral. El estreno de la película está previsto para el 17 de abril de 2026.

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Una canción que adelanta el tono de la película

Su nueva canción forma parte del soundtrack de su nueva película, Mother Mary, y la música se une al clip para brindar la experiencia completa. En el video vemos a Hathaway preparándose para subir al escenario, en una atmósfera cargada de tensión, emoción y estética visual muy bien cuidada. No es solo una canción, es una forma de expresar al público el tono que tendrá esta nueva película.

Anne Hathaway y su lado musical

Muy pocos relacionan a la actriz con la música; de hecho, para muchos es una sorpresa que ella pueda cantar, pero en realidad ella ya lo había demostrado. Solo con recordar, por ejemplo, que participó en Los Miserables, donde incluso ganó un Oscar, ya nos habla del enorme talento de la artista. Ella también ha cantado para otros proyectos como Ella, está encantada.

Mother Mary: el proyecto que mezcla todo

Su nueva pieza musical forma parte de Mother Mary, una película producida por A24 y dirigida por David Lowery. La historia sigue a una cantante que intenta reconstruir su vida tras sufrir una crisis personal, lo que conecta directamente con la carga emocional que transmite la canción. Esta no será la única que interpretará dentro de la película, por lo que todo será una experiencia mucho más allá de lo que nunca imaginaste.

¿Te llama la atención este nuevo proyecto de la actriz?