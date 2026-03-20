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“ARIRANG de BTS”: Lista oficial de TODAS las canciones que contiene el álbum de la exitosa banda de k-pop

La espera terminó, por fin BTS ha lanzado su álbum musical y han explotado todas las plataformas digitales.

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|Crédito: Cindy Ord/WireImage

Escrito por: Yulissa Jacinto

Este 19 de marzo todas las ARMYS están de celebración ya que la exitosa banda surcoreana ha lanzado, después de casi cuatro años sin pisar un escenario y estar ausentes de la música debido a su servicio militar, su nuevo álbum “ARIRANG", el cual contiene grandes temas donde la banda experiementa con nuevos sonidos y letras profundas.

¿Cuántas canciones contiene el nuevo álbum de BTS “ARIRANG”?

La exitosa banda surcoreana está de vuelta con su nuevo álbum “ARIRANG”, mismo que contiene catorce temas:

  • Body to Body
  • Hooligan
  • Aliens
  • FYA
  • 2.0
  • No. 29
  • SWIM
  • Merry Go Round
  • NORMAL
  • Like Animals
  • they don’t know ‘bout us
  • One More Night
  • Please
  • Into the Sun

Del tema “Swim" se ha lanzado el videoclip oficial el cual habla sobre amor y hace diversas metáforas con el mar. En este video se ve la participación de Lili Reinhart, reconocida actriz famosa por darle vida a Betty Cooper en la serie "Riverdale".

Este regreso musical está acompañado de una gira musical, el lanzamiento de su documental y un concierto que podrá disfrutarse completamente en vivo en plataforma de streaming.

"BTS: The Comeback" ¿Cuándo y a qué hora ver el concierto de la exitosa banda surcoreana?

"BTS: The Comeback" (o BTS: The Comeback Live | ARIRANG) es uno de los eventos más esperados por todas las ARMYS ya que marca el inicio de la gira mundial de la reconocida banda integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook pues luego de casi cuatro años alejados de los escenarios la reconocida banda promete dar un espectáculo impresionante. Este concierto se llevará a cabo en la Plaza Gwanghwamun en Seúl el 21 de marzo de 2026. Sin embargo, podrá disfrutarse a través de streaming totalmente en vivo, la hora será a las 5:00 am (Hora centro de la Ciudad de México) por lo que tendrás que madrugar si no quieres perderte ningún detalle de este gran concierto.

"BTS: The Comeback": ¿Cómo y cuándo ver el documental de la banda?

BTS no solo regresa con nueva música y un concierto masivo en Seúl sino con el estreno de su documental “BTS: The Comeback”, el cual fue dirigido por Bao Nguyen y se estrenará el próximo 27 de marzo a través de streaming. Este documental muestra el reencuentro de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en Los Ángeles así como el proceso creativo que tuvieron para elaborar su álbum  “ARIRANG" con lo que prometen conectar con cada uno de sus fans y mostrar todo el trabajo que no siempre se ve ante cámaras.

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