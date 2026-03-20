“ARIRANG de BTS”: Lista oficial de TODAS las canciones que contiene el álbum de la exitosa banda de k-pop

Este 19 de marzo todas las ARMYS están de celebración ya que la exitosa banda surcoreana ha lanzado, después de casi cuatro años sin pisar un escenario y estar ausentes de la música debido a su servicio militar, su nuevo álbum “ARIRANG", el cual contiene grandes temas donde la banda experiementa con nuevos sonidos y letras profundas.

¿Cuántas canciones contiene el nuevo álbum de BTS “ARIRANG”?

La exitosa banda surcoreana está de vuelta con su nuevo álbum “ARIRANG”, mismo que contiene catorce temas:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ‘bout us

One More Night

Please

Into the Sun



Del tema “Swim" se ha lanzado el videoclip oficial el cual habla sobre amor y hace diversas metáforas con el mar. En este video se ve la participación de Lili Reinhart, reconocida actriz famosa por darle vida a Betty Cooper en la serie "Riverdale".

Este regreso musical está acompañado de una gira musical, el lanzamiento de su documental y un concierto que podrá disfrutarse completamente en vivo en plataforma de streaming.

"BTS: The Comeback" ¿Cuándo y a qué hora ver el concierto de la exitosa banda surcoreana?

"BTS: The Comeback" (o BTS: The Comeback Live | ARIRANG) es uno de los eventos más esperados por todas las ARMYS ya que marca el inicio de la gira mundial de la reconocida banda integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook pues luego de casi cuatro años alejados de los escenarios la reconocida banda promete dar un espectáculo impresionante. Este concierto se llevará a cabo en la Plaza Gwanghwamun en Seúl el 21 de marzo de 2026. Sin embargo, podrá disfrutarse a través de streaming totalmente en vivo, la hora será a las 5:00 am (Hora centro de la Ciudad de México) por lo que tendrás que madrugar si no quieres perderte ningún detalle de este gran concierto.

"BTS: The Comeback": ¿Cómo y cuándo ver el documental de la banda?

BTS no solo regresa con nueva música y un concierto masivo en Seúl sino con el estreno de su documental “BTS: The Comeback”, el cual fue dirigido por Bao Nguyen y se estrenará el próximo 27 de marzo a través de streaming. Este documental muestra el reencuentro de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en Los Ángeles así como el proceso creativo que tuvieron para elaborar su álbum “ARIRANG" con lo que prometen conectar con cada uno de sus fans y mostrar todo el trabajo que no siempre se ve ante cámaras.

