Lili Reinhart compartió un extraño pensamiento sobre Luke Perry en sus redes sociales que sorprendió a fans.

Van cinco años desde la trágica muerte del aclamado actor Luke Perry, sin embargo, su recuerdo se mantiene con vida en la mente de muchas personas que siempre admiraron su trabajo. También sus compañeros lo recuerdan, tal es el caso de la estrella Lili Reinhart, con quien compartió elenco en ‘Riverdale’.

Te puede interesar:

VIDEO: Conoce el verdadero significado de 'Smells Like Teen Spirit', uno de los éxitos de Kurt Cobain.

La actriz ha dado a conocer por medio de sus redes sociales un sueño que tuvo con el actor.

Anoche soñé que veía a Luke… lo abrazaba tan fuerte y lloraba en su hombro, diciéndole cuánto lo extrañamos todos. Mirándolo esta mañana, creo que su espíritu me visitaba mientras dormía, haciéndome saber que sonríe alegremente en el otro lado

Esto fue lo que publicó Lili Reinhart en su cuenta de Twitter.

I had a dream last night that I saw Luke... and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.



Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ✨ — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 19, 2020

Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019 a los 52 años. Su muerte fue causada por un derrame cerebral. Su última aparición en una película fue en la multipremiada “Once Upon A Time In Hollywood” del famoso directo de cine Quentin Tarantino.

Al momento de su muerte los actos de dolor y múltiples tributos por parte de sus compañeros y gente de la industria cinematográfica no se hicieron esperar.

La película a cargo de Quentin Tarantino, fue nominada con un total de 10 categorías en los Oscar, ganando finalmente en dos, por la gran actuación de Brad Pitt, como Mejor Actor De Reparto y por el Diseño y Producción.

Luke Perry, también participó en cintas como Buffy The Vampire Slayer en 1992 y, cinco años después, la película de ciencia ficción The Fifth Element.

También te puede interesar:

VIDEO: Celia Lora enciende las redes sociales al mostrarse bañándose provocativamente en sexy bikini negro.

