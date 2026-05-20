¿Preparan estadio EXCLUSIVO para conciertos de kpop? ARMY presenta iniciativa a través de redes sociales

La gira que BTS tuvo en México sin duda generó un impacto masivo en miles de fans. Sin embargo, muchas personas quedaron sin la oportunidad de asistir a los conciertos en el Estadio GNP Seguros debido a que las entradas se agotaron; eso, sumado a que Suga de BTS preguntó por un recinto más grande para la próxima presentación de la banda en México motivó a fans a la creación de una propuesta para construir un nuevo estadio con capacidad de 100 mil espectadores.

¿Cómo sería el estadio exclusivo para k-pop en México?

Este estadio sería incluso más grande que el Estadio GNP Seguros ya que dicho recinto tiene capacidad solo para 65 mil espectadores mientras que esta propuesta pretende que quepan 100 mil personas. De acuerdo con la propuesta presentada por el Army mexicano el estadio contaría con tecnología de punta, pasarelas de escenarios hidráulicas extendidas, señal adecuada para el uso de lightsticks así como espacios exclusivos para la venta de mercancía, bazares para fans y por supuesto un área de comida coreana.

Las ARMY en TikTok se están organizando para construir un estadio donde sus grupos de K-pop puedan tocar en México.



Van a terminar teniendo un estadio propio antes que el Cruz Azul. pic.twitter.com/XofwXe3d1C — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 19, 2026

División de opinión en redes sociales tras la propuesta de un nuevo estadio para k-pop en México

Sin duda, luego de que los fans del k-pop lanzaran su propuesta de un nuevo estadio las opiniones en redes sociales han sido variadas y divididas ya que mientras unas personas aseguran que esto evitaría la aglomeración en las preventas para los conciertos de k-pop, las cuál se generó en la compra de entradas para BTS; por ejemplo, otras personas aseguran que la idea no es viable en ningún sentido, especialmente en el financiero ya que el país cuenta con los recintos adecuados para grandes conciertos de talla internacional.

“Compramos un terreno, nos aventamos la mano de obra y el resto sin ayuda de las autoridades. Nada más pagamos los impuestos y hacemos un nuevo centro de venta; los ingresos los donamos a eventos benéficos con el nombre de BTS y hacemos nuestra propia organización de eventos”, fue uno de los comentarios que destacó en redes sociales. Hasta el momento esta propuesta no ha sido retomada por autoridades y solo ha permanecido con gran viralidad en redes sociales.