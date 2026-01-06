Rihanna ENCIENDE las redes sociales con polémicas FOTOS

Rihanna no deja de ser relevante, y es que todo apunta a que este 2026 va a ser su año, pues ahora está en boca de todos por unas provocativas fotos que subió a sus redes sociales, todo para promocionar la nueva colección de San Valentín que saldrá en su marca Savage x Fenty.

Con esto Rihanna estaría diciéndole adiós a todas las festividades de Navidad y Año Nuevo más pronto que tarde, imponiendo la tendencia de lo que podríamos llegar a ver para el 14 de febrero. Rápidamente estas fotografías se volvieron virales y las reacciones de sus seguidores están a la altura del mismo photoshoot:

"Querido ASAP, lo entendemos", "Esto es la perfección", "¡Chicaaaaa! ¿La última foto? Me desconecto hoy para hacer sentadillas.", "ASAP es un hombre afortunado".

¿Rihanna sacará música este 2026?

Durante los festejos de fin de año Rihanna subió a sus redes sociales haciendo el conteo regresivo para recibir el 2026, y este video fue retomado por diversos medios y en redes sociales afirmando que esa sería una señal de que tendremos nueva música de RiRi después de 10 años sin lanzar ninguna canción nueva. Sin embargo no contamos con ningún anuncio oficial de que esto sea real, solo las esperanzas de sus fanáticos que siguen apoyando la idea de su regreso a la industria de la música.

Recordemos que Rihanna hizo una pausa en su carrera musical para enfocarse en otros proyectos como su marca Fenty Beauty, y sobre todo para darle todo el tiempo a la familia que está formando con su esposo ASAP Rocky, con quien ya tiene tres hijos:

