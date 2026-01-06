Rihanna ENCIENDE las redes sociales con polémicas FOTOS
El 2026 parece ser el año en el que tendremos Rihanna para rato, y ahora la cantante ha incendiado las redes sociales al subir provocativas fotos con motivo de San Valentín.
Rihanna no deja de ser relevante, y es que todo apunta a que este 2026 va a ser su año, pues ahora está en boca de todos por unas provocativas fotos que subió a sus redes sociales, todo para promocionar la nueva colección de San Valentín que saldrá en su marca Savage x Fenty.
Con esto Rihanna estaría diciéndole adiós a todas las festividades de Navidad y Año Nuevo más pronto que tarde, imponiendo la tendencia de lo que podríamos llegar a ver para el 14 de febrero. Rápidamente estas fotografías se volvieron virales y las reacciones de sus seguidores están a la altura del mismo photoshoot:
"Querido ASAP, lo entendemos", "Esto es la perfección", "¡Chicaaaaa! ¿La última foto? Me desconecto hoy para hacer sentadillas.", "ASAP es un hombre afortunado".
¿Rihanna sacará música este 2026?
Durante los festejos de fin de año Rihanna subió a sus redes sociales haciendo el conteo regresivo para recibir el 2026, y este video fue retomado por diversos medios y en redes sociales afirmando que esa sería una señal de que tendremos nueva música de RiRi después de 10 años sin lanzar ninguna canción nueva. Sin embargo no contamos con ningún anuncio oficial de que esto sea real, solo las esperanzas de sus fanáticos que siguen apoyando la idea de su regreso a la industria de la música.
Recordemos que Rihanna hizo una pausa en su carrera musical para enfocarse en otros proyectos como su marca Fenty Beauty, y sobre todo para darle todo el tiempo a la familia que está formando con su esposo ASAP Rocky, con quien ya tiene tres hijos:
- RZA Athelston Mayers nacido el 2022
- Riot Rose Mayers nacido el 2023
- Rocki Irish Mayers nacida el 2025