Rihanna, el imperio que comenzó una chica de Barbados.

Los inicios de la carrera de Rihanna como cantante.

Rihanna comenzó su carrera en el 2003 cuando casualmente conoció al productor de música Evan Rogers, de procedencia norteamericana. Él descubrió a la cantante durante sus vacaciones en Barbados, la isla natal de Rihanna, interesante, ¿no crees?

Al escuchar el talento de Rihanna se fueron inmediatamente a grabar en Estados Unidos para promover las pistas a las casas disqueras. A mí me suena a una historia de fantasía, ¡hasta podrían hacer una película sobre esto!

Luego, Rihanna fue a Def Jam Recordings para audicionar y adivinen a quién conoció ahí… ¡al famoso rapero Jay-Z!

Rihanna hizo lo suyo, cantó hermoso y dejó sorprendidos a todos al cantar For the Love of You, de Whitney Houston. El rapero y el productor musical L.A. Reid quedaron atónitos por la cantante y no la pensaron dos veces para firmar un contrato con ella.

De entrada, Rihanna firmó un contrato por seis discos y su carrera despegó. Los discos de Rihanna se vendieron como pan caliente.

Encima de esto la cantante ha colaborado con grandes raperos que amamos como N.E.R.D, Lupe Fiasco, Kanye West, Eminem y cantantes como Coldplay, Alicia Keys, Kid Cudi, Shakira, y más.

Otros talentos de la cantante: la actuación.

Rihanna no sólo se quedó encerrada en el mundo de la música, sino que también incursionó en la actuación, pues participó en películas como Battleship, Ocean’s 8, Valerian y la ciudad de los mil planetas, ¡te recomiendo que las veas ya mismo!

El nacimiento de su exitosa marca de maquillaje: Fenty.

Asimismo, Rihanna se formó como empresaria exitosa cuando lanzó su marca de maquillaje: Fenty Beauty, en el 2017. Su marca promete ser un maquillaje de buena calidad y tiene la increíble cantidad de 50 tonos de maquillaje para todo tipo de piel, diferente a otras marcas.

Posterior a esto, Rihanna lanzó su marca de lencería llamada Savage x Fenty, que le generó 15 millones de dólares cuando abrió la tienda física. Lo que caracteriza a la marca de lencería es que está hecha para todo tipo de cuerpo, tiene tallas XS hasta 3X. Rihanna, ¡nos sorprendes siempre con tus grandes ideas!

Por si fuera poco, la cantante lanzó su línea de skin care llamada Fenty Skin que cuenta con productos para cuidar la piel y dejarla muy bonita porque incluye ácido hialurónico y niacinamida.

Además, se estima que es la cantante femenina más rica del mundo, pues cuenta con una fortuna aproximada de 1,700 millones de dólares.

Esto nos pone a pensar que su fortuna proviene de sus éxitos como cantante pero que no te engañen, la realidad es que la mayor cantidad de su fortuna la generó por sus negocios como Fenty Beauty, que le genera aproximadamente 1.4 mil millones de dólares y Savage x Fenty, valorada en aproximadamente 270 millones de dólares.

Sumando a estas grandes cantidades de dólares a sus ganancias como actriz y cantante hacen de Rihanna una mujer no sólo multimillonaria, sino capaz, talentosa, admirable y un ejemplo a seguir de muchas.

Por estos motivos no te pierdas del Super Bowl el domingo 12 de febrero del 2023 por Azteca 7 porque Rihanna dará un show #FueraDeEsteMundo en el medio tiempo, donde sin duda nos dejará a todos boquiabiertos.