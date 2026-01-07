Artista mexicana trabajó con ingeniero de Taylor Swift, Lady Gaga y Ariana Grande para su nuevo álbum, este fue el primer adelanto que dió

Kenia Os acaba de lanzar el primer adelanto de lo que será su próximo álbum, con este primer vistazo sorprendió a sus fans por el impacto que tuvo el video que subió en el que realiza una coreografía espectacular y donde la producción es de alta calidad, aquí te contamos todos los detalles sobre lo que está a punto de lanzar.

¿Quién es el ingeniero con el que trabajó Kenia Os para su nuevo proyecto?

La artista mexicana Kenia Os trabajó con el mismo ingeniero de mastering de Lady Gaga y Ariana Grande para su nuevo álbum musical; el cuál tendrá por nombre “K de Karma ”, se trata de Randy Merrill, quién ha recibido una gran cantidad de Premios Grammy por su trabajo. Estuvo detrás de Folklore, Midnights y The Tortured Poets Department, proyectos musicales de Taylor Swfit. El reconocido ingeniero también ha trabajado con Harry Styles y Adele.

Esto representa una nueva era en la etapa musical de Kenia Os ya que trabajar con un equipo así hará que su música rompa barreras y se expanda. En el nuevo teaser que Kenia lanzó la podemos ver con una gran energía sobre el escenario ya que realiza una coreografía espectacular además de que transmite una energía llena de poder y seguridad.

¿Cuándo saldrá el próximo álbum de Kenia Os?

Aún no hay una fecha exacta sobre la fecha de lanzamiento del álbum de Kenia; K de Karma. Sin embargo, la artista ya ha dejado un link en sus redes sociales para pre guardar y así ser de las primeras personas en escuchar el adelanto de su tema Karma #14. Además lanzó un video en dónde se puede ver a ella en un teatro con más bailarinas realizando una coreografía impactante. El sonido de fondo es una pista con beats llenos de ritmo, lo que da una primicia del sonido que incluirá su proyecto.

Kenia dejó en claro que aunque las personas pensaban que estaba descansando, en realidad estaba trabajando en su nuevo álbum de este 2026. Su último trabajo con Pink Aura fue un éxito total ya que fue un proyecto con grandes colaboraciones con Villano Antillano, Álvaro Díaz, Yeri Mua, Ghetto Kids y Bella Poarch. Además de que la gira musical agotó entradas de forma inmediata e incluso la artista realizó un documental de todo lo que vivió en su tour.

Aunque aún no se sabe qué artistas podría incluir Kenia en su nuevo álbum es probable que haya grandes colaboraciones pues recientemente ha trabajado de la mano con Belinda y Danna.

