Peso Pluma y Kenia Os protagonizan romántico momento en los Premios Billboard

Esta noche se llevaron a cabo los Premios Billboard de la Música Latina, en donde grandes personalidades se hicieron presentes en este evento que reúne a los más grandes de la industria musical.

Sin embargo, en esta noche tan importante dos personalidades que se robaron la noche fueron Kenia Os y Peso Pluma, ya que no solo su paso por la alfombra roja cautivó al público, donde los dos lucieron muy elegantes y tomados de la mano en todo momento.

"¡Me encanta que alce la voz!”, Kenia Os apoya a Belinda en su polémica con Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Kenia Os mostró apoyo a Belinda en su polémica con Lupillo Rivera y reaccionó a la descalificación de Carmen Campuzano hacia Peso Pluma como ícono de la moda.

¿Cuál fue el gran momento de Peso Pluma y Kenia Os?

El cantante recibió el Premio Vanguardia, el cual se entregó por primera ocasión y fue para el mexicano por su forma de innovar en el mundo de la música. Sin embargo, para sorpresa de Peso Pluma fue su novia la también cantante Kenia Os, quien le hizo entrega del reconocimiento y no sólo eso, pues derrocharon amor en pleno escenario con un hermoso beso.

No sabía que el premio me lo entregaría mi amor

Peso agradeciendole a Kenia por convertirlo en mejor novio, mejor jefe, LO HERMOSOSSSS 🥹 pic.twitter.com/6UMsTDh9WL — rod (@koscaset) October 24, 2025

También, se mostró muy agradecido con su familia, su equipo y por supuesto, con sus fanáticos. Aunque lo que más causó emoción, fue cuando Peso Pluma afirmó sentirse feliz de tener a Kenia Os a su lado, declarando que ella lo ha hecho “mejor novio, ser humano y jefe”.

Cabe mencionar que la producción de los Premios Billboard, destacó la impresionante trayectoria de Peso Pluma, haciendo énfasis que es el más escuchado dentro y fuera de su país, llevando al regional mexicano a nuevos niveles.

