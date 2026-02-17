Bad Bunny logra el #1 en Estados Unidos con “DtMF” tras su histórico show del Super Bowl

A Bad Bunny nadie ni nada lo detiene y, si quieres pruebas, nada lo deja más en claro que el hecho de que en esta ocasión volvió oficialmente al número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos con “DtMF”. Este triunfo coloca a la canción como la más popular del país y lo más impresionante de todo es que esto sucede a casi diez días de su explosivo show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Esto solo deja en claro el enorme impacto que tuvo el espectáculo en las personas, pues las reproducciones se siguen disparando, confirmando que Benito tiene todo para continuar dominando la conversación musical global.

Esta es la segunda vez que Bad Bunny logra aparecer en el número uno de Estados Unidos. La última vez fue hace ocho años, después de haber conquistado la lista junto a Cardi B y J Balvin con “I Like It”.

El efecto Super Bowl: por qué “DtMF” explotó en popularidad

No es raro que el hecho de que un artista que se presente en el Super Bowl logre generar enormes picos de audiencia una vez finalizada su interpretación. Aun así, cabe resaltar que lo que sucede con Bad Bunny es algo completamente fuera de serie, pues ha tenido un efecto mucho más prolongado. Luego de su presentación, millones de espectadores continúan buscando su música una y otra vez en diferentes plataformas digitales.

La música de Bad Bunny rompe todo tipo de récords

La música de Bad Bunny ha batido varios récords desde el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. Solo basta con ver que entre el 6 y el 12 de febrero, el artista logró acumular 43 millones de reproducciones en streaming, además de millones de impresiones en radio y ventas digitales que impulsaron la “DtMF” a la cima de la lista.

Bad Bunny domina el Top 10 del Billboard

Obviamente, después de ver el enorme fenómeno en el que se ha convertido Bad Bunny, era de esperarse que “DtMF” no fuera la única canción presente en el top, pues varias canciones entraron a la misma lista con fuerza:



“Baile Inolvidable” alcanzó el puesto #2.

alcanzó el puesto #2. “Nuevayol” llegó al #5.

llegó al #5. “Tití Me Preguntó” regresó al Top 10 en el #7.

Cabe resaltar que Bad Bunny se une con este logro a un grupo muy selecto de artistas en español que han alcanzado el #1, junto a clásicos como “Despacito”, “Macarena” y “La Bamba”.