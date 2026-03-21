Captan a Becky G disfrutando del concierto de BTS en Corea del Sur; ¿Podrían colaborar próximamente?

Este sábado 21 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año: el concierto de BTS en Corea del Sur. Sin embargo, una de las cosas que llamaron la atención fue la asistencia de la cantante y compositora estadounidense Becky G.

¿Cómo fue captada Becky G en el concierto de BTS?

A través de redes sociales la cantante compartió un video en donde estaba disfrutando del “BTS Comeback 2026” donde se le veía muy felíz y emocionada disfrutando de la presentación pues este concierto representa el regreso de la banda a los escenarios luego de casi cuatro años sin pisar uno pues se habían ausentado debido a su servicio militar. Sin embargo, han vuelto también con un álbum musical: “ARIRANG”.

¿Becky G y BTS podrían colaborar próximamente?

Hasta el momento se desconoce y no hay información oficial sobre una próxima colaboración entre la banda surcoreana y la intérprete de “MAMIII”. Sin embargo, esta no sería la primera colaboración o acercamiento con la banda ya que la artista colaboró con J-Hope, integrante de BTS, en la canción “Chicken Noodle Soup”, misma que experimenta con sonidos, mezclando hip-hop, trap y pop así como diversos idiomas como inglés, españo, y coreano.

Por otro lado, en 2019 la cantante expresó su gusto por la banda ya que la agrupación y ella coincidieron en un evento "Casi lloro cuando Sherin me dijo que BTS quería que bajara su camerino para pasar el rato... Cómo es la vida, Son tan agradables", fueron palabras de la artista que acompañó una fotografía donde se encontraba con todos los integrantes.

¿Cómo fue el BTS Comeback 2026?

El concierto de BTS en Corea del Sur fue un éxito total ya que reunieron a miles de armys en la Plaza Plaza Gwanghwamun. La reconocida agrupación de K-Pop interpretó 12 temas en los que cautivó con excelentes coreografías así como una maravillosa producción musical. Por otro lado, en diversos momentos de su presentación se tomaron un momento para dar palabras a todas las armys y agradecer por estar presentes ya que expresaron que ellos también se encontraban cumpliendo un sueño.

Este evento sin duda marca uno de los regresos más esperados por muchos fans, pues hoy en día BTS no solo es un fenómeno musical sino cultural y global.