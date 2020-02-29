“Poder femenino”: Así señalaron a la foto en la que salen juntas Karol G, Natti Natasha y Becky G durante una fiesta.

En varias ocasiones se les ha visto a las cantantes juntas, quienes han forjado una gran amistad a partir de han convivido en la industria musical; en la noche del viernes pasado se les vio juntas durante una fiesta, por lo que se tomaron algunas fotos para registrar el emblemático día.

Sin dejar de lado sus carreras artísticas, el trío de mujeres ha causado una gran sensación en el género urbano, pues cada una han demostrado que tienen que todo el estilo y ritmo al igual que los hombres para incursionar en el reguetón.

Además, tanto Karol G como Natti Natasha y Becky G se han posicionado entre las mujeres más bellas y sensuales, algo que muy bien se puede observar en los videos de sus canciones o en sus propias cuentas de Instagram.

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No obstante, durante la noche de este viernes pasado se llevó a cabo una fiesta en la que asistieron varias figuras del reguetón, aparentemente organizada por Bad Bunny, quien acaba de lanzar su nuevo álbum YHLQMDLG.

Claro que las tres cantantes vistieron muy a su estilo, pero resaltaron entre los invitados. Karol G decidió ocupar una playera grande que lo utilizó como un vestido que llegaba a la altura de sus muslos y el cual combinó con unas botas negras de piel y un abrigo negro.

Por su parte, Natti Natasha decidió ocupar un pantalón holgado con un peculiar estampado que hizo conjunto con un crop top blanco y una chamarra corta de color azul rey.

Finalmente, Becky G también lució un pantalón blanco holgado y una chamarra del mismo color y con algunos detalles verdes y rojos, la cual cubría su top blanco. Las tres se volvieron la sensación en redes sociales y sus seguidores no dejaron de escribirles mensajes halagadores.

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