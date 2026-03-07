Las 50 MEJORES bandas de rock en español de todos los tiempos según Billboard, en lista llena de mexicanos

En esta ocasión te diremos cuál es la lista de las mejores bandas de rock, donde están algunas agrupaciones mexicanas. De acuerdo con Billboard, el medio no eligió estos grupos musicales de acuerdo con sus ventas o sus producciones; sino con otros parámetros cómo su huella genética y el impacto que han dejado a lo largo de los años, así como el ADN de la música latina.

Al parecer, los jueces evaluaron la atemporalidad de su capacidad para juntar y hacer retumbar su música desde pequeños escenarios hasta estadios, así como su influencia que de igual manera sigue resonando a través de varias generaciones.; esta lista también se centró exclusivamente en agrupaciones que tuvieron obras icónicas y que fueron interpretadas en español.

¿Cuál es la lista de las mejores bandas de rock en español que son mexicanas?

Enjambre-50

Zurdock-46

Hello Seahorse-42

Plastilina Mosh-38

Santa Sabina-36

Porter-32

Tijuana No-29

Kinky-27

Fobia-24

Gran Silencio-21

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio-14

Molotov-13

El Tri-12

Maná-9

Zoé-8

Caifanes-7

Café Tacvba-2

¿Qué son los Billboard y cómo nacieron?

La historia de los Billboard se dio en 1936 en Norteamérica cuando esta lista nació como una especie de calificación musical, ya que se quería saber cuáles eran las canciones que hacían bailar a las personas en la radio o aquellos temas jukeboxes que deslumbraban en las esquinas como altares profanos del swing, el jazz y temas de desamor.

La idea era fácil, medir la popularidad de la que nadie sospechaba y que estaban inventando algo mucho más serio que un simple ranking. En ese entonces no sabían que estaban por crear un éxito; y es en ese momento no servía con que una canción fuera buena, sino que tenía que estar ya en la lista.

Pero fue hasta 1958 cuando apareció por primera vez la estrella, el Billboard Hot 100, la cual era una lista que mezclaba tanto ventas físicas, como reproducciones con la meticulosidad de un extra y la egolatría de un productor de Hollywood.

Entonces, si el artista no estaba en el Hot 100 no estabas, y desde allí comenzaron a escribir su historia uno de los grupos más famosos de toda la historia, Beatles, Madona y Michael Jackson son garantía de haber estado un sin fin de veces en la lista de los Billboard.