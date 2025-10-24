Premios Billboard 2025: Estos son todos los ganadores

Esta noche estamos viviendo un momento muy importante para la música latina, donde se reconoce a los artistas más importantes de la actualidad en una entrega más de los Premios Billboard Latin Music Awards.

Por eso, nosotros te comentamos todos los ganadores de cada una de las categorías, junto con los diferentes cantantes que se van a presentar en el escenario, entre ellos tenemos a: Ozuna, Xavi, Grupo Frontera, Netón Vega, Carlos Vives y La Arrolladora Banda El Limón.

Cazzu triunfa en Guadalajara y Ángela Aguilar es premiada en los Billboard TV Azteca [VIDEO] Luego del éxito de Cazzu en Guadalajara, Ángela Aguilar recibe un importante premio en los Billboard y habla sobre el ‘hate’ que ha sufrido en redes sociales.

¿Quiénes son todos los ganadores de los Premios Billboard Latin Music Awards?

La primera en subir al escenario fue Karol G, quien se quedó con el premio a Artista del Año Femenina, donde compitió con Selena Gomez, Shakira, Yailin La Más Viral y Young Miko.

🏆 HISTORIA EN TIEMPO REAL 🏆



BAD BUNNY



Récords rotos. Cultura transformada. Desde Puerto Rico para el MUNDO 🇵🇷🌎



El conejo malo acaba de cementar su LEGADO 👑 — Premios Billboard de la Música Latina (@LatinBillboards) October 24, 2025

En la categoría Top Latin Album del Año, el ganador fue el cantante puertorriqueño, Bad Bunny con su material ‘Debí Tiras Más Fotos’, superando a Netón Vega, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, quienes también tuvieron un gran año.

Elvis Crespo se llevó uno de los galardones más importantes de la noche, al ser reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama por la gran carrera que ha tenido dentro de la industria musical.

Kenia Os fue la encargada de presentar y entregar el Premio Vanguardia, donde se reconoce a los artistas visionarios, el primer ganador de este galardón fue Peso Pluma, quien celebró besando a su novia.

Álbum “Top Latin Pop” del año se lo quedó Kapo con su material llamado ‘Por Si Alguien Nos Escucha’, dejó en el camino a artistas como Cazzu y Quevedo.

El premio “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año fue para los mexicanos Óscar Maydon y Fuerza Regida, quienes fueron los autores del tema “Tu Boda”.

La carrera de Laura Pausini fue reconocida con el Premio Ícono, por lo que agradeció a todos por el privilegio de ser adoptada como una artista latina, siendo italiana. También cantó en el escenario uno de sus grandes temas.

Para sorpresa de nadie, Bad Bunny fue reconocido con el Premio Artista del Siglo 21, en sus palabras agradeció a todos los que han apoyado su carrera, afirmando que el galardón podría ser para cualquiera de los presentes.