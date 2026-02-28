Horario para ver los Brit Awards 2026 en Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Perú, Dominicana y más en Latinoamérica

La ceremonia que premia los mejores lanzamientos de música en Reino Unido está por comenzar y aquí te compartimos todos los horarios para que no te pierdas esta premiación que seguro contará con grandes sorpresas pues en esta ocasión los BRIT Awards 2026 llega con grandes presentaciones y celebridades.

¿Cuál es el horario para ver los Brit Awards 2026 en Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Perú, Dominicana y Latinoamérica?

Los Brit Awards 2026 se llevarán a cabo este sábado 28 de febrero en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra. La alfombra roja del evento dará inicio en punto de las 5:30 p.m en Reino Unido, hora que en México equivale a las 11:30 a.m. A continuación te presentamos la hora en la que la ceremonia oficial dará inicio en cada país.



Reino Unido: 7:30 pm- 8:00 pm

7:30 pm- 8:00 pm España: 8:30 pm - 9:00 pm

8:30 pm - 9:00 pm Estados Unidos (hora este): 14:30 - 15:00

14:30 - 15:00 Estados Unidos (hora del pacífico) : 11:30 am - 12:00 pm

: 11:30 am - 12:00 pm México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 1:00 pm- 2:00 pm

1:00 pm- 2:00 pm Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 3:30 pm - 4:00 pm

3:30 pm - 4:00 pm República Dominicana, Venezuela, Bolivia: 2:30 pm - 3:00 pm

¿Qué artistas se presentarán en los Brit Awards 2026?

Esta premición no solo contará con el reconocimiento publico a diversos artistas sino también con presentaciones musicales de grandes figuras como el de un ex integrante de One Direction; Harry Styles, quién también será host de la ceremonia. Por su parte, reconocidas cantantes como Olivia Dean, RAYE, Rosalía, Alex Warren, Wolf Alice, sombr y Mark Ronson también pisarán el escenario de los Brit Awards 2026. Estos números músicales sin duda generan gran expectativa ya que; por ejemplo, Rosalía recientemente lanzó su álbum "LUX" con el que; aunque ya se ha presentado, muchos de sus fans esperan ver algo muy sorprendente en el escenario. Por otro lado, Alex Warren debutó con su tema "Ordinary", que lo posicionó como una de las grandes promesas musicales.

Una de las presentaciones que muchos fans esperán es la que darán EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, pues después de su debut en K-Pop Demon Hunters se han posicionado como las favoritas del público.

¿Dónde ver los Brit Awards 2026?

Esta esperada presentación la podrás disfrutar a través del canal oficial de YouTube de Los BRIT Awards, en donde la cobertura será completamente en vivo, por lo que no te perderás de ningún detalle.