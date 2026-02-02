El inesperado detalle de Harry Styles a Bad Bunny al entregarle el Grammy 2026 que pocos notaron

La gala de los Grammys 2026 estuvo repleta de instantes icónicos para la industria de la música a nivel mundial. Esto incluye la fabulosa racha de Bad Bunny, quien no solo tuvo el respaldo del público, sino que también fue galardonado por la academia y hasta se ganó la admiración profunda de Harry Styles.

Para muestra, el divertido guiño que el artista británico tuvo con su colega cuando lo tuvo enfrente, momento en el que no pudo disimular su emoción y le chifló para felicitarlo. Y aunque puede parecer un gesto irrelevante, en redes sociales causó furor y, para muchos, fue una muestra clara de la admiración que existe entre los artistas, incluso a pesar de que son "rivales" como estrellas contemporáneas.

Bad Bunny hace historia en los Grammys 2026 con este prestigioso premio

A pesar de que en años pasados Bad Bunny ya había ganado varios Grammys, este 2026 fue el mejor en toda su historia como competidor de estos premios. No es para menos, pues logró llevarse el premio por "Mejor Álbum del Año" gracias a "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que lo consolidó como el mayor exponente del género urbano en todo el mundo.

Esta categoría es considerada como la más importante de cada edición y siempre compiten artistas que dominan las listas de popularidad. Este año, tenía como contendientes a figuras como Lady Gaga con "Mayhem", "Chromakopia" de Tyler The Creator"; y Justin Bieber con su esperado regreso a la música con el disco "SWAG".

¿Qué premios ganó Bad Bunny en los Grammys 2026?

Además de "Mejor Álbum del Año", el intérprete de "Callaita" arrasó también en las categorías de "Mejor Interpretación de Música Global" por la canción "EoO" y "Mejor Álbum de Música Urbana" por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Así que aunado al hecho de que seguirá conquistando imponentes países con su tour, este 2026 podría ser uno de los mejores para Bad Bunny, que cabe recordar, será el protagonista del halftime show en el Super Bowl .