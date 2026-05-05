La espera terminó. Esta semana se marca el regreso de BTS a México con tres shows programados en el Estadio GNP Seguros. La cita será el 7, 9 y 10 de mayo y el hype ya está a todo lo que da. Así que si tienes a algún ser querido que pertenezca a la comunidad ARMY, aquí te compartimos 7 regalos que todo fan de BTS debe recibir para los próximos conciertos.

También te puede interesar: ¿BTS ya está en México? Estas FOTOS y VIDEOS lo confirmarían

7 regalos perfectos que toda ARMY debe recibir para los conciertos de BTS en México

1. Lightstick

Los lightsticks son uno de los accesorios esenciales para los conciertos de BTS. Estas increíbles lámparas de luz se iluminan al ritmo del concierto, dando como resultado una experiencia increíble para los fans.

2. Tote bag

Una tote bag es perfecta para cualquiera que acuda al concierto, pues sirve para guardar pertenencias y diversos recuerditos. Además, se trata de un accesorio con gran utilidad para después del show.

3. Playera

Las playeras de conciertos no pueden faltar. Sorprende a ese fan especial con un diseño de su grupo favorito. Debido a la popularidad de la agrupación, la oferta es infinita; así que aprovéchala y checa la variedad de opciones y diseños.

4. Photocards

Las photocards se han vuelto en todo un boom en los últimos años. Ya sea que elijas alguna opción aesthetic y cute o te vayas por las típicas ediciones de santos personalizados con los rostros de los miembros de BTS.

5. Sudadera / Chaquetas de mezclilla

Una sudadera, chaqueta o suéter también es una gran opción. Estas son ideales para cubrirte del frío al término del show, lo mejor es que no perderás el estilo y seguirás ad hoc con el concierto.

6. Accesorios para el celular

Si tu ARMY no es fan de vestir con mercancía de artistas, podrías optar por algún accesorio para el celular, ya sea fundas o colgantes. ¡Estos se ven preciosos!

7. Joyería

Taylor Swift puso de moda los friendship bracelets. Desde entonces, se han convertido en una tradición para cada concierto, sin importar el artista. También puedes obsequiar collares o aretes temáticos de la banda. ¡Opciones de joyería hay muchas!

¿Dónde comprar regalos para los fans de BTS en México?

El lightstick de BTS puede adquirirse en el sitio web oficial de Weverse, mientras que el resto de los obsequios pueden encontrarse en el mega bazar dedicado a la banda, a las afueras del metro Santa Anita, de la línea 8, a 10 minutos del Estadio GNP Seguros. También podrás encontrar merch oficial en la pop up-store, que estará ubicada en Colima 194, Roma Norte. No obstante, para esta última necesitas un registro previo.