BTS llevará su gira mundial Arirang a los cines: así podrás verla en vivo

BTS sabe cómo consentir a ARMY y no para con las sorpresas, pues quiere que todos y todas puedan vivir este épico regreso de la agrupación. Resulta que la gira mundial BTS World Tour “Arirang” podrá verse en vivo en cines de todo el mundo gracias a una alianza que llevará dos de los conciertos más importantes del grupo a la pantalla grande en el mes de abril. No, no es broma, los shows se transmitirán en directo desde Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril, y desde Tokio, Japón, el 18 de abril, marcando así la celebración del esperado regreso de BTS a los escenarios tras su última gira global, que fue entre 2021 y 2022.

¿Cómo se podrá ver la gira de BTS en cines?

Si te interesa asistir a ver los conciertos en vivo, toma en cuenta que las funciones se proyectarán en salas de múltiples países y cada territorio contará con dos exhibiciones por concierto para así adaptarse a las distintas zonas horarias. La idea es que fans de todo el mundo puedan reunirse en salas de cine para vivir la experiencia como si estuvieran en el estadio, lo que significa que es una buena oportunidad para las ARMY que se quedaron sin boletos.

La agrupación regresará a los escenarios tras casi 4 años, aunque aún se desconoce si vendrán a México.|BTS

El cine y el K-pop cada día más unidos

Esta decisión se tomó porque, además de que se busca que todos y todas tengan la oportunidad de ver su concierto, este formato ya ha demostrado ser un éxito. Los fandoms de varias agrupaciones de K-pop de todo el mundo han llenado salas de cine una y otra vez para disfrutar de la música en los conciertos que ya han sido proyectados en cine. En esta ocasión se busca replicar esta emocionante experiencia masiva con el regreso de BTS, uno de los fenómenos musicales más grandes de la última década.

Un tour histórico para el K-pop

Este es un evento que toda ARMY quiere disfrutar y no es para menos; la gira Arirang recorrerá 34 ciudades con 82 conciertos, estableciendo un nuevo récord para un artista de K-pop. Además, contará con un escenario de 360 grados cuyo diseño busca acercar a los fans a la experiencia del show. De acuerdo con los mismos integrantes de BTS, el objetivo es que todos estén creando una sensación inmersiva tanto en vivo como en las proyecciones cinematográficas.

BTS tendrá un 2026 con tour y nuevo álbum

Este 2026 será el año de BTS, pues el tour también llega acompañado del lanzamiento del quinto álbum de estudio del grupo, previsto para el 20 de marzo, marcando una nueva etapa musical para RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Todo indica que marzo y abril se convertirán en meses llenos de momentos emotivos para la comunidad ARMY en todo el mundo.