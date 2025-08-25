El origen de los TinyTAN: las adorables versiones animadas de BTS

BTS es un fenómeno mundial que ha trascendido la música para convertirse en un referente de la cultura pop a nivel mundial. Entre sus múltiples proyectos, uno de los más exitosos, tiernos y entrañables ha sido los TinyTAN. Estas son las versiones animadas y adorables de los siete integrantes del grupo. Estos personajes han protagonizado videos, comerciales y productos oficiales que se han convertido en verdaderos objetos de colección solo por el simple hecho de contar con su imagen.

El origen de los TinyTAN de BTS

Los TinyTAN son versiones chibi (estilo de dibujo japonés con cabezas grandes y cuerpos pequeños) de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Una cosa que llama mucho la atención es que cada uno mantiene rasgos y personalidades inspiradas en los integrantes reales, pero con un estilo tierno y caricaturesco que conecta directamente con los fans.

La primera aparición oficial de TinyTAN fue en 2019, cuando BigHit Entertainment (hoy HYBE) lanzó animaciones cortas en YouTube y redes sociales. El proyecto buscaba expandir la presencia de BTS más allá de la música y ofrecer contenido creativo y original para todas las edades.

Los personajes rápidamente se volvieron virales cuando se estrenó su video Magic Door, en el que los TinyTAN traspasan un portal para llenar de energía positiva la vida de una fan. Desde entonces, su universo se ha expandido más y más con diferentes animaciones, videojuegos, videojuegos móviles (TinyTAN House), y múltiples colaboraciones con marcas de moda, belleza y tecnología.

Los TinyTAN llegan a México

Hace unos días, se reveló que próximamente llegan a la cadena de McDonald’s los muñecos de los TinyTAN de BTS. Si quieres coleccionarlos, los podrás adquirir en la cajita feliz a partir del 3 de septiembre de 2025.

