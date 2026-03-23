Ca7riel & Paco Amoroso regresan a México este 2026: De tocar en terrazas a abrir fechas en grandes venues, fechas y preventas del FREE SPIRITS World Tour

Hace una días Ca7riel & Paco Amoroso lanzaron su tercer álbum de estudio ‘FREE SPIRITS’ en medio de una transición artística, pues en el mes de diciembre iban a lanzar ‘Top Of The Hills’ e incluso liberaron algunos tracks pero este tomó un nuevo rumbo junto con el concepto de este trabajo recién estrenado.

Con un disco plagado de colaboraciones junto a artistas como Jack Black, Sting, Anderson Paak. o Fred Again… Hay una cosa que nos ha quedado bastante claro y es que el nivel y alcance de este dúo argentino es una cosa que aún no logramos dimensionar, pues su crecimiento en el último par de años ha sido exponencial e incluso los lugares donde tocarán por el mundo cada vez son más grandes.

¿Cuándo y en dónde serán los conciertos de Ca7riel & Paco Amoroso?

Este dúo estará llegando a México en unos meses como parte del FREE SPIRITS World Tour 2026, con el que promocionarán su último disco y probablemente sus mejores temas en las siguientes ciudades:



Monterrey , Auditorio Banamex - 31 de julio

, Auditorio Banamex - 31 de julio Guadalajara , Auditorio Telmex - 02 de agosto

, Auditorio Telmex - 02 de agosto Querétaro , Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez - 04 de agosto

, Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez - 04 de agosto CDMX , Palacio de los Deportes - 06 y 07 de agosto

, Palacio de los Deportes - 06 y 07 de agosto Puebla , Auditorio GNP Seguros - 09 de agosto

, Auditorio GNP Seguros - 09 de agosto Mérida, Foro GNP Seguros - 12 de agosto

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso en México?

Se ha compartido a través de redes sociales que la primera preventa para estos conciertos por (Beyond y Priority) serán a través de la plataforma de eticket este martes 24 de marzo a las 9:00 y 2:00 pm , la preventa será el próximo jueves 26 y la venta general el viernes; y con el ascenso de este par de artistas, lo más probable es que todas sus fechas sean soldout.

¡El momento de liberar el alma llegó! 🤍 Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con el FREE SPIRITS WORLD TOUR 💥 ¿En qué ciudad te vemos? 👀 🎟️ #PreventaBanamex: 26 de marzo pic.twitter.com/zGSKsIeqOG — ETICKET (@eticket) March 23, 2026

Cabe recordar que la primera vez que Ca7riel & Paco Amoroso vinieron a México se presentaron en la CDMX y en Monterrey, aunque cuando tocaron en la capital, se presentaron en una terraza para cerca de 150 personas, por lo que verles llenar grandes venues solo habla del gran boom que han tenido gracias a su creatividad, autenticidad y talento.

