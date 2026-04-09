Campo Marte 26, el festival que llegará con música de Parcels, The Avalanches, Polo & Pan y más a la CDMX: Preventa de boletos, fechas, precios y más

Hace unos días que la banda de electro pop y alternativo Parcels se presentó como uno de los headliners de un festival en Guadalajara llamado Echoes Festival para su edición 2026 y bien, parecía que todo quedaría ahí pero no… Pues en su mismo flyer de su gira ‘Loved 2026 Tour’ donde estarán presentándose en varias ciudades de México revelaron un festival más.

En este flyer que ventiló de más, también tiene marcada una fecha en Campo Marte, y aunque muchos fans creyeron que se trataba del lugar, en realidad se referían a un festival de música con ese nombre, mismo que contará con bandas como The Avalanches, Claptone, L’Impératrice, Polo & Pan y más por anunciar.

¿Cuál es el cartel del festival Campo Marte 26?

A través de redes sociales se confirmó que esta nueva serie de conciertos contará con varios de los artistas más queridos de la escena alternativa en México pues de momento estarán presentándose:



L’Impératrice - 11 de junio

- 11 de junio Polo & Pan - 17 de junio

- 17 de junio Hugel - 19 de junio

- 19 de junio Parcels - 20 de junio

- 20 de junio Purple Disco Machine - 23 de junio

- 23 de junio Mathame - 26 de junio

- 26 de junio Modeselektor - 8 de julio

- 8 de julio Claptone - 9 de julio

- 9 de julio The Avalanches - 19 de julio

¿Qué actividades habrá en el festival Campo Marte?

De momento se sabe que Campo Marte será un espacio donde habrá arte, exposiciones, actividades de fútbol, piano bar, comida, lucha libre y demás sorpresas que poco a poco se irán anunciando, mismas que llegarán como parte de la fiebre mundialista.

¿Qué precio tienen las entradas para Campo Marte 26?

Los boletos por un día tienen un precio de $400, el VIP en $1,000, aunque si decides comprar tu acceso del fin de semana de tres días, costará $1,000 y el VIP saldrá en $2,500 más cargos.

El abono de la semana completa de 7 días tiene un precio de $2,000 y $5,000 el VIP y por último, el acceso diario de 40 días tendrá un costo de $10,000 y $24,000 el VIP.

¿Dónde comprar boletos para el Campo Marte y cuándo es la preventa?

Para este evento habrá diferentes tipos de venta, siendo que el 19 y 20 de abril podrán comprar en preventa VIP; la otra preventa bancaria será del 21 al 23 de abril y la venta general será finalmente el 24 de abril.

Es importante que sepas que la preventa especial para Parcels será el 13 de abril a las 11:00 am.

¿Cuándo iniciará el festival Campo Marte 26?

Por ahora se sabe que al menos un artista estará presentándose por día… Lo cuál ciertamente cambia la dinámica en cómo disfrutamos de los conciertos, haciéndolo un evento extendido desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, justo en la época en que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026.