CANCELAN conciertos del Festival Gol de Oro, esta es la polémica razón y así podrás solicitar reembolso

Malas noticias para los amantes de la música, y es que uno de los eventos que se esperaba tener de cara a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, ha sido cancelado. Todos los conciertos del Festival Gol de Oro fueron suspendidos a pocas semanas, nombres como Ximena Sariñana, Kinky y DLD eran algunos de los grupos que se presentarían en este espectáculo, el cual se daría en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer una razón oficial por la cual los conciertos del Festival de Oro fueron cancelados, sin embargo, en las redes sociales comienzan a circular un rumor en donde se dice que, el motivo fue la baja venta de boletos. Este espectáculo fue anunciado como una propuesta para festejar el Mundial de la FIFA 2026 que se inaugurará en la CDMX, y el formato de este suceso era un Versus entre las bandas musicales y algunos artistas reconocidos de todo el mundo.

¿Cómo puedo conseguir el reembolso si compré boletos para el Festival Gol de Oro?

Si adquiriste los boletos de manera digital, el reembolso será de manera automática, la cual dependerá de los tiempos de cada banco. En caso de haber comprado las entradas de manera física, todos los asistentes podrán ir a los centros de venta autorizados e iniciar el proceso para el regreso de su dinero.

¿Cuáles eran las bandas y cantantes que estarían en este festival?

En el cartel de estos conciertos se podían leer bandas y cantantes como: DLD, Ximena Sariñana, Leo Rizzi, Los Pericos, Aterciopelados, Kinky, Digitalism, Los Rabanes, Clubz, Poolside, La Tremenda Korte, Sonido La Changa, Natalia Lacunaza, Silvestre y la Naranja y Systema Solar.

¿Qué fechas eran las agendas?

Las presentaciones estaban agendadas para 8 noches de música consecutivas, las cuales serían del 2 al 9 de junio de 2026. El formato tenía como objetivo tener a dos bandas o cantantes que compartirían escenario en un tipo de enfrentamiento musical, el cual buscaba unir el ambiente de la fiesta mundialista.