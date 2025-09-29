¿Oasis volverá en 2026? Liam Gallagher “confirma” nuevos conciertos para el próximo año

¿Una nueva luz de esperanza? Tuvieron que pasar más de 15 años para que los fanáticos de Oasis volvieran a disfrutar de verlos juntos en este 2025; sin embargo, ahora una noticia que ha vuelto loco a su fandom es la posibilidad, seria y concreta, de extender su gira hasta el 2026. ¿Lo imaginas?

Todo sucedió luego de unas declaraciones de Liam Gallagher, quien confirmó, de manera indirecta, que Oasis ya tiene en mente una gira más para el 2026. Así es, lo que hace unos años lucía prácticamente imposible con el reencuentro de esta banda, ahora podría tener un segundo capítulo que podría ser mejor que el anterior.

¿Oasis ya tiene confirmada una gira para el 2026?

En primera instancia, vale decir que el Live ‘25 Tour ha sido un completo éxito para Oasis, banda que se presentó en lugares como Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Canadá y, por supuesto, México. La celebración por su regreso ha sido tan grande que, incluso, esto sería suficiente para presentar una gira más de cara al 2026.

El reencuentro de los hermanos Gallagher ha superado por completo las expectativas. Y, ante esta situación, Liam sorprendió en el concierto en Londres, más precisamente en el estadio Wembley, con el siguiente mensaje: “Quiero agradecerles a todos por mantener la fe y devolver a esta banda al mapa… Nos vemos el próximo año”.

Por supuesto que estas declaraciones causaron un eco importante en el mundo de las redes sociales, pues si bien no se ha confirmado algo oficial, lo más natural sería volver a ver a Oasis en algunos lugares alrededor del mundo presentando varios conciertos más en 2026 para quienes se perdieron los de este año o, bien, para quien desee repetir la experiencia.

¿En qué países podría tocar Oasis el siguiente año?

Si se considera que la demanda de México fue por demás espectacular a través de los millones de intentos de compra, no se descarta que Oasis vuelva a tocar en el país en 2026. Junto a la República Mexicana, se espera que la banda también arribe a otros sitios en los que no ha estado tales como Francia, España, Italia o Alemania, por citar algunos ejemplos.