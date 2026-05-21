Uno más: Cancelan a última hora importante evento musical en el Pepsi Center con fans formados para entrar

Este jueves 21 de mayo se ha cancelado un evento musical más en la Ciudad de México, dejando un capítulo amargo más pues en esta ocasión los fans ya se encontraban a las afueras del recinto, dejando un gran desconcierto de los asistentes ante tal noticia.

Se suponía que hoy en el Pepsi Center de la CDMX se estaría llevando a cabo una Listening Event de ‘OMAKASE’, el disco del artista puertorriqueño Álvaro Díaz, el cuál se lanzará esta noche, aunque Alvarito ha conectado de gran manera con los fans mexicanos que no podían esperar por escuchar antes que nadie este nuevo álbum a dos años de ‘SAYONARA’.

¿Por qué cancelaron el evento de Álvaro Díaz en CDMX?

A través de redes sociales, el Pepsi Center compartió lo siguiente:

“Hacemos de su conocimiento que el Listening Event de Álvaro Díaz, previsto para el 21 de mayo de 2026, no se llevará a cabo en Pepsi Center.

Dicha modificación obedece a temas de logística y programación atribuibles a la promotora responsable del evento”.

Ante este aviso, cientos de fans que se dieron cita han mostrado su descontento, aunque la misma producción del evento y Álvaro Díaz han mostrado su iniciativa de buscar una sede nueva, la cuál se espera sea anunciada en las próximas horas.

Álvaro Díaz habla sobre su evento en la CDMX a poco de la salida de su nuevo disco ‘OMAKASE’

A través de sus redes sociales, Álvaro Díaz compartió lo siguiente:

“el pepsi center a ultima hora a decidido cancelar nuestro evento después de haber cumplido con todos los protocolos de organización

la idea siempre ha sido llevarle una experiencia bien bonita para todos ustedes

estoy buscando soluciones

ningun cabron nos va dañar la fiesta”

el pepsi center a ultima hora a decidido cancelar nuestro evento después de haber cumplido con todos los protocolos de organización



la idea siempre ha sido llevarle una experiencia bien bonita para todos ustedes



estoy buscando soluciones



ningun cabron nos va dañar la fiesta — ALVARO DIAZ (@yoAlvaroDiaz) May 21, 2026

Ante esto, la ilusión de sus fans ha vuelto a crecer, quienes esperan por el aviso de un nuevo venue para escuchar antes que nadie ‘OMAKASE’ del cuál ya hemos podido escuchar los primeros sencillos “SELEDA.”, “BABYRECORDS.” y “MALASNOTICIAS.”, despertando todo el hype de sus seguidores.