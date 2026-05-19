Cancelan esperado concierto en CDMX; fans piden reembolso

Una vez más las cancelaciones de conciertos en la Ciudad de México se han hecho presentes dejando una gran incertidumbre sobre los eventos que semana a semana disfrutamos en nuestros venues favoritos, siendo que artistas de todo tipo de géneros, nacionales e internacionales lo han hecho.

Este martes, uno de los conciertos más esperados, ha tenido que cancelar su realización, siendo que The Academy Is… planeaba cerrar su gira en nuestro país y a menos de una semana del show han cancelado; así lo hicieron saber a través de un posteo en redes sociales.

¿Por qué canceló The Academy Is… en CDMX?

De acuerdo con el comunicado compartido por la promotora, Ocesa, el concierto de la banda originaria de Chicago se canceló “debido a circunstancias imprevistas y ajenas a la organización, al artista y al recinto”, dejando a un montón de seguidores de The Academy Is… confundidos debido a la explicación, misma que ya se ha dado para otros shows cancelados.

En el mismo posteo se puede leer lo siguiente:

"Informamos al público que, debido a circunstancias imprevistas y ajenas a la organización, al artista y al recinto, el concierto de The Academy Is... programado para el próximo 23 de mayo en el Pabellón Oeste no se llevará a cabo".

Explicación que ha sido un poco clara sobre el verdadero motivo por el cuál este concierto no se llevará e cabo.

¿Cómo pedir mi reembolso de un concierto cancelado si lo compré en TicketMaster?

También se ha dado a conocer la manera en que podrás solicitar tu rembolso dependiendo en cómo hayas adquirido tu boleto:

Si realizaste tu compra en línea, no es necesario realizar ningún trámite. El reembolso total de tu compra se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue realizada en taquillas, podrás solicitar tu reembolso a partir del 22 de mayo en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Por ahora no se sabe si la banda volverá a nuestro país pronto pues esta era la última fecha programada de esta gira.