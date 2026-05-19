4 canciones de Aqua que no conocías además de “Barbie Girl” para recordarlos después del anuncio de su separación

Uno de los grupos musicales que logró marcar a toda una generación fue Aqua con su canción “Barbie Girl”. Tras el reciente anuncio de su separación, algunos fans se han comenzado a preguntar por los temas con los que contaba el famoso grupo de pop de los 90. Y vaya que sí, juntos crearon varios himnos pop noventeros que quedaron en el olvido gracias a su mayor éxito. Algunos de estos mezclan eurodance, letras absurdamente pegajosas y una estética completamente caótica muy característica de la época.

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4 canciones de Aqua que pudieron ser verdaderos himnos de los 90

Aquí te dejamos algunos de los temas más icónicos de Aqua:

4. “Lollipop (Candyman)”

Esta es una canción muy rara, con sonidos infantiles y letras absurdas. Si te gusta "Barbie Girl" por lo extraña e infantil que suena, esta puede ser tu nueva rola favorita del grupo.

3. “My Oh My”

Este tema se convirtió en un himno pop noventero para muchos fans. Esto porque tenía una mezcla muy alocada de sonidos medievales y ritmos dance. Aunque puede que no lo conozcas, Aqua logró convertirlo en un hit internacional que se escuchó en varias partes del mundo.

2. “Roses Are Red”

Uno de sus primeros grandes éxitos internacionales y ayudó a construir una identidad hipercolorida y teatral que después explotaría con Barbie Girl. Si te gusta mucho bailar con la música de la década de los 90, esta canción entrará en tu playlist en cuanto la escuches.

1. “Around the World”

Esta puede que sea una de las canciones más infravaloradas del grupo. Tiene mucha energía eurodance con ritmos acelerados que te harán sentir en la discoteca. No hay duda de que esta sería una pieza con la que podrías sentirte transportado directamente a los años 90.