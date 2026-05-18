Nimrods: la película inspirada en los inicios de Green Day ya tiene fecha de estreno

Si eres fan de la música y el punk, seguro te emocionará esta noticia. Pues resulta que finalmente Green Day tiene todo listo para el estreno de Nimrods, la cinta que retratará el espíritu rebelde y caótico de los primeros años de la legendaria banda punk antes de convertirse en el enorme fenómeno mundial con la llegada de Dookie. Finalmente, se ha revelado que la película llegará a cines de Estados Unidos el 14 de agosto de 2026. La mala noticia es que aún no existe fecha oficial conformada para su llegada a cines en México. Sin embargo, eso no quita que ya los fans sientan la emoción de vivir un filme con mucho rock alternativo y nostalgia noventera.

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¿De qué trata Nimrods?

El filme estará basado en los primeros años de la banda. La historia nos presenta a tres amigos jóvenes que emprenden un viaje en carretera convencidos de que ellos abrirán un concierto de Green Day para Año Nuevo. Desafortunadamente, todo es un enorme malentendido. La película captura el caos juvenil, las giras improvisadas y sobre todo la energía punk que marcaron a la popular banda cuando recorrían Estados Unidos en camionetas para tocar en pequeños escenarios.

¿Por qué la película emociona tanto a los fans?

Lo mejor de todo es que esta película no será una típica biopic musical. No busca enfocarse en la fama, los premios o los enormes conciertos que llegó a dar la agrupación. Sí, no, más bien, a través de personajes ficticios, apuestan por centrarse en sus vivencias relacionadas con la amistad, los sueños que tienen los adolescentes y, sobre todo, mucho en la cultura punk underground. Lo mejor de todo es que el propio grupo participa como coproductor del proyecto.

¿Quiénes forman parte del elenco de la nueva biopic de Gren Day?

El elenco trae enorme talento a la pantalla y mezcla comedia y nostalgia de manera sublime y muy noventera. El filme dirigido por Lee Kirk trae a actores como:



Mason Thames

Mckenna Grace

Fred Armisen

Jenna Fischer

El título de la película y la historia de Green Day

Así es, como seguro ya lo has notado, “Nimrods” hace referencia al famoso álbum: Nimrod. Este es uno de los discos más queridos de la banda y donde aparecieron canciones icónicas como “Good Riddance (Time of Your Life)”. Algo que definitivamente añade un toque perfecto para quienes crecieron escuchando punk rock y alguna vez soñaron con escaparse en carretera siguiendo una banda favorita.