BTS en México: Estas fueron las canciones sorpresa del segundo concierto en el Estadio GNP hoy, 9 de mayo

¡Lo de BTS en México es surreal! Este sábado, 9 de mayo, se llevó a cabo el segundo de tres conciertos de la banda de pop surcoreana en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. A lo largo de poco más de dos horas, los chicos deleitaron al ARMY mexicano con cerca de 20 éxitos, incluidas las tan esperadas canciones sorpresa, que hoy fueron We Are Bulletproof PT. 2 y Just One Day.

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BTS en México: Setlist completo del concierto de HOY, 9 de mayo

El setlist completo de BTS como parte del ARIRANG WORLD TOUR está conformado por un total de 23 canciones, incluidos los dos éxitos sorpresa que cambian show con show. Dicho esto, aquí te compartimos el setlist oficial del concierto de BTS de hoy, sábado 9 de mayo, en el Estadio GNP Seguros:



Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

We Are Bulletproof PT. 2

Just One Day

Please

Into the Sun

¿Cuáles fueron las canciones sorpresa del primer concierto?

En cuanto a las canciones sorpresa del primer concierto en México, celebrado el jueves 7 de mayo, estas fueron Boy With Luv y So What.

¿Qué canciones sorpresa NO están disponibles para el concierto de mañana, 10 de mayo?

Teniendo en cuenta todos los shows de la gira hasta ahora, incluidas las dos últimas presentaciones en la Ciudad de México, la lista de canciones sorpresa que han sido interpretadas y que por lo tanto ya NO están disponibles para el concierto de mañana, 10 de mayo, son:



We Are Bulletproof PT. 2

Just One Day

Boy With Luv

So What

I Need U

Dope

Run

Save Me

For You

Wings

DNA

Best of Me

Pied Piper

Crystal Snow

Magic Shop

Mikrokosmos

Dionysus

On

Life Goes On

Permission to Dance

Take Two

Dicho esto, los fans especulan que Airplane Pt. 2, N. 29, Home y Louder Than Love podrían ser parte del setlist sorpresa el día de mañana, el cual marca el último show de BTS en México tras nueve años de ausencia.

BTS regresa a México en 2027

Para fortuna del ARMY mexicano, BTS ha confirmado su regreso a nuestro país para 2027. Si bien aún no se ha confirmado la fecha, el fandom está más que encantado con la noticia, por lo que no queda más que esperar al anuncio oficial. Mientras tanto, ¡ve preparando tus ahorros!