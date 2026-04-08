Coachella 2026: Así puedes ver GRATIS y EN VIVO los conciertos desde México

Es oficial, este próximo 10 de abril comienza uno de los festivales de música más esperados por muchos, el cuál podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Coachella de forma totalmente gratis y en vivo por lo que no te perderás ninguna presentación musical y seguirás detalle a detalle la cobertura.

¿A qué hora comienza la transmisión del Festival Coachella 2026 en México?

El evento podrá visualizarse en México a partir de las 18:00 horas (Centro de la Ciudad de México) y es importante que te conectes a la hora establecida para que no te pierdas ningún detalle de la cobertura. Por otro lado, puedes seguir también las redes sociales del festival ya que podrían revelar sorpresas o invitados especiales antes de las presentaciones, aunque eso no es oficial hasta el momento. Por otro lado, puedes seguir las cuentas de algunos patrocinadores ya que es probable que cuenten con material exclusivo.

Es importante que sepas que habrá diversos accesos para distintos escenarios y todo ocurrirá de forma simultanea así que podrás tener la oportunidad de elegir la señal a la que te conectarás, algunas de ellas son: Main Stage, Outdoor Theatre, Sahara Tent, Mojave Tent, Gobi Tent, Sonora Stage. Podrás ver hasta cuatro transmisiones de distintos escenarios al mismo tiempo. Esto sin duda marca un paso muy importante en las transmisiones en vivo de festivales ya que brinda más oportunidades y una mejor experiencia a las personas que no asisten de forma presencial.

¿Dónde y cuándo es el Festival Coachella 2026?

Este esperado festival se llevará a cabo dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril de 2026 y del 17 al 19 de abril del mismo año y el lugar donde tendrá presencia será en Empire Polo Club en Indio, California aunque las personas que no puedan acudir podrán ver el festival completamente gratis y en vivo a través de la transmisión de YouTube del canal oficial de Coachella.

¿Quiénes son los headliners de Coachella 2026?

En esta edición el cartel de Coachella 2026 cuenta con grandes headliners como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. Estos nombres sin duda han generado gran emoción entre el público debido al impacto musical de Sabrina los últimos años, el regreso a los escenarios del intérprete de “Baby” y la presencia latina y de la escena urbana con la cantante colombiana Karol G.