Desde Rose de Blackpink hasta Paris Hilton estas son las celebridades que asistieron a Coachella como espectadores

Durante este fin de semana el desierto de California volvió a convertirse en el epicentro de la música y modo ya que se llevó a cabo una edición más de Coachella 2026 donde no solamente vibró por los conciertos, sino también por esas celebridades que asistieron como público y terminaron cargando reflectores con sus apariciones, outfits y reacciones frente a los shows más esperados.

¿Qué artistas asistieron a Coachella 2026?

En la 25 edición de este festival varias figuras como Kylie Jenner y Timothée Chamamet, fueron captados disfrutando juntos de los conciertos que se realizaron en el Empire Polo Club de Indio. La pareja se mostró relajada, bailando y compartiendo momentos que rápidamente abrieron conversación en las redes sociales.

Otra dupla que llamó la atención fue Hailey Bieber y Tate McRae, ya que este año una de las estrellas principales fue Justin Bieber, por lo que no se dudó que la empresaria acudiera a acompañar al cantante canadiense. Tanto Hailey cómo McRae destacaron por derrochar estilo con looks, además que se dejaron ver coreando canciones y disfrutando del momento, confirmando que también son fans antes que celebridades.

Al festival también acudieron estrellas del modelaje y socialité como Alessandra Ambrosio quien apostó por outfits boho clásicos. También estuvo en la mira Paris Hilton, quien hizo voltear a los asistentes por sus looks y energía festiva, su presencia se hizo viral luego de que se compartieran imágenes donde aparentemente era perseguida por un guardia de seguridad.

La presencia latina y del K-pop también se hizo presente en Coachella 2026, ya que entre el público fue vista Becky G quien saludaba a sus fans. De igual modo, ROSE de BLACKPINK se robó los reflectores al hacerse notar entre los asistentes debido a su estilo y actitud relajada.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados y sorprendentes fue ver la asistencia de Katy Perry acompañada por el exministro canadiense Justin Trudeau. La pareja que ha ganado titulares por su relación sentimental sorprendió al aparecer entre la multitud y dejar ver que son fieles fans del intérprete de “baby”, Justin Bieber.