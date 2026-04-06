ÚLTIMA HORA: Colapsa barda en estadio de Seúl donde se presentaba Super Junior y fans caen al vacío; VIDEO

Un terrible accidente ocurrió durante el concierto de Super Junior en Seúl, Corea del Sur. Una barda de seguridad colapsó dentro del KSPO Dome mientras el popular grupo de k-pop se presentaba. El incidente sucedió el domingo durante el encore del “Super Show 10”, provocando la caída de varios fans; al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde se reportan estables.

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¿Qué pasó en el concierto?

En redes sociales circulan varios videos del momento del accidente. En estos, vemos cuando Ryeowook se acercó a las gradas para interactuar con el público. De pronto, en un parpadeo, la estructura de seguridad cedió, provocando que varias fans cayeran unas sobre otras. El momento generó pánico entre los asistentes y la agrupación, pues el propio idol reaccionó de inmediato, llevándose las manos a la cabeza y pidiendo ayuda para activar los protocolos de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de los fans?

La agencia SM Entertainment confirmó que al menos tres personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron trasladados de inmediato al hospital donde recibieron atención médica. De acuerdo con los primeros reportes médicos, presentan esguinces y contusiones. Afortunadamente, las heridas tienen un tiempo estimado de recuperación de dos semanas. La agencia ya confirmó que ellos pagarán todos los gastos médicos de los fans que resultaron lesionados en el accidente.

¿Qué fue lo que falló en el concierto de Super Junior?

En el comunicado de prensa, la agencia reconoció que la instalación de las gradas fue responsabilidad de ellos y su equipo. Esto abrió en Corea del Sur una conversación sobre la importancia de los estándares de seguridad en conciertos masivos, especialmente en eventos de alto contacto con el público. Por el momento, se desconoce si habrá consecuencias para los responsables.

