Coldplay le manda un EMOTIVO mensaje durante su concierto a Lionel Messi

No cabe duda que, Lionel Messi es una estrella tanto dentro como fuera del terreno de juego, y no es para menos, el argentino se hizo presente en un concierto de Coldplay, donde la cámara lo enfocó y el cantante Chris Martin no dudó en mandarle un emotivo mensaje que decía: “Denle la bienvenida al mejor deportista de todos los tiempos”;

¿Cuáles son los grupos favoritos de Lionel Messi?

Lionel Messi es el jugador a seguir y no todo es futbol, el argentino y su esposa Antonella Roccuzzo se dejaron ver en uno de los conciertos de Coldplay . El eterno 10 Rosa tiene varios grupos y artistas favoritos de música; y dentro de una de sus listas de reproducción está Sergio Torres, como uno de los más escuchados.

Sin embargo, también sobresalen varios ritmos como el cuarteto La K´onga con su canción “Ya no vuelvas”, o “La Morocha” de Luck Ra y BM. Así mismo, el campeón del mundo del Mundial de Qatar 2022 escucha a artistas latinos como: Peso Pluma , Bizarrap, Bad Bunny, J Balvin, María Becerra y Maluma.

Lionel Messi también sabe de rock y pop, por lo que ha sus canciones favoritas de estos géneros son: “Highway to Hell” de AC/DC, Vertigo de U2, Feel Good Inc de Gorillaz, Don´t Stop the Music de Rihanna; pero no podía faltar “Viva la vida” de Coldplay.

Messi y Antonella fieles fanáticos de Coldplay

Fue en el mes de julio del 2025 cuando el rosarino se dio cita en el Hard Rock Stadium a lado de sus hijos y de su esposa para ver la banda de Coldplay liderada por Chris Martin, en aquel momento, la pareja más importante de la MLS se robó las miradas de todo el público ya que fueron enfocados por la “kiss cam”.

Cuando aparecieron en la cámara del beso, el vocalista de la banda aprovechó el momento y la aparición de los argentinos para homenajearlo y decirle: “Bueno Leo, mis hermosos hermanos. Tú y tu esposa están estupendos; gracias por venir a ver hoy a nuestra banda. Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos”.

Desde hace ya varios conciertos, la banda de Coldplay ha hecho de la Kiss Cam uno de sus referentes en cada uno de sus espectáculos; y todos recuerdan el momento en el que Andy Byron quien era ejecutivo de Astronomer, fuera captado con una mujer que no era su esposa; de acuerdo con los primeros informes, el empresario estaba con la jefa de Recursos Humanos, esta escena se viralizó y fueron productos de memes, pero de igual manera ha creado un poco de tensión entre sus fanáticos de la banda.

