Bad Bunny, Rosalía o Dua Lipa. Lionel Messi revela el cantante al que le pediría una foto

Lionel Messi revela el nombre del único cantante del momento al que le pediría una foto; y aunque muchos pensarán que puede ser Dua Lipa, Bad BUnny u otro, la realidad es que, la respuesta del argentino fue otra, y de hecho dejó a todos con la boca abierta, ya que se trata de alguien de un país en donde radicó mucho tiempo cuando fue jugador del Futbol Club Barcelona.

¿Quién es el único cantante al que Lionel Messi le pediría una foto?

Muchos pensarán que Lionel Messi siempre es al que le piden las fotos, sin embargo, el argentino reveló en una entrevista que, al único cantante del momento al que él le pediría un recuerdo, es la española Rosalía .

“El otro día estuve viendo el programa de Rosalía , y lo que transmite ella por la televisión me parece impresionante. No la conozco todavía”, señaló el Campeón del Mundo de Qatar 2022.

¿Cuál es el Playlist que escucha Lionel Messi?

Fue en el 2024 cuando se dio a conocer la Playlist que escuchaba Lionel Messi y entre los temas más destacados son los siguientes:

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

A Dios le Pido de Juanes

Young Miko: Bzrp Music Session de Bizarrap y Young Miko

La Vida es un Carnaval de Celia Cruz

Hawai de Maluma

Tulum con Grupo Frontera de Peso Pluma

La Boda del Huitlacoche de Carín León

No se va de Grupo Frontera

Bebé Dame de Fuerza Regida

La Chona de los Tucanes de Tijuana

Rosalía es fan de Lionel Messi

Fue la cantante española quien subió el video en donde el 10n eterno reveló que le pediría una foto a la española debido a que aún no la conocía. Este respeto y admiración es mutuo, ya que, la cantante ha confesado que utiliza stickers del jugador del Inter de Miami en sus chats de WhatsApp, esta información la dio durante una charla que dio en el programa “Otro día perdido”.

Cuando en este programa, quien llevaba la entrevista señaló la rivalidad entre Brasil contra Argentina, y fue aquí donde Rosalía expresó su admiración hacia el exjugador del Barcelona y dijo: “Pero por qué?, si tenéis a Lionel Messi. ¿Qué más quieres? Es increíble”, declaró.

